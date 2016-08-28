В Башкирии поймали пьяного водителя автобуса

Кристина ДЕЙНЕКО

Мужчина перевозил утреннюю смену сотрудников птицефабрики.

Фото: пресс-служба МВД по РБ

Сотрудники ДПС поймали пьяного водителя автобуса. Задержание произошло на 1319 км Федеральной автодороги М-7 "Волга". В рамках операции "Автобус" правоохранители остановили вахтовый автобус. 56-летний мужчина за рулем вез на работу сотрудников одной из птицефабрик. Водитель был явно подшофе.

- Было установлено, что ранее этот водитель уже привлекался за управление транспортным средством в не трезвом виде, - сообщает пресс-служба МВД по РБ.