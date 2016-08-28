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28 августа, воскресенье
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ХРОНОГРАФ
Уфимцы жалуются на отсутствие автобусов из центра на вокзал// 28.08.2016
Они просят администрацию города решить этот вопрос.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Проблемы с транспортом в Уфе были всегда. То автобусы редко ходят, то до места назначения можно доехать только на маршрутке, которая того и гляди по дороге развалится. Сейчас появилась еще одна проблема - уфимцы не могут попасть на вокзал из центра города.
Жители Уфы просят мэрию каким-либо образом решить данную проблему. Они пишут, что, например, с остановки «Дом актера» доехать до ЖД вокзала нет возможности, приходится идти несколько остановок, чтобы сесть на нужный автобус. Ранее по этому маршруту ходил перевозчик, но и то частный.
И это не единственная проблема. Например, от остановки "Телецентр" можно без проблем, минут за 5 уехать в Сипайлово, а вот ели человек живет в Зеленой роще, то на остановке придется постоять по дольше. Последний раз ожидание автобуса заняло 17 минут.
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