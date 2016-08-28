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ХРОНОГРАФ

Жительница Уфы просит убрать металлические гаражи возле школы

Кристина ДЕЙНЕКО // 28.08.2016
Женщина обратилась с заявлением в администрацию города.

Фото: интернет

Уфимка Г.Ханафина обратилась в городскую администрацию с просьбой снести гаражи, которые расположены на пути к школе и остановке, сообщает интернет портал Ufatime. Женщина пишет, что проживает в новостройке по улице Московской, 15. Но рядом расположены металличские гаражи, а ведь скоро 1 сентября. Дети будут идти в школу мимо этих гаражных боксов.

- Застройщик обещал убрать гаражи, но они до сих пор стоят, в том числе заброшенные, открытые, где много мусора и хлама и собираются разные люди, - жалуется Г.Ханафина. -  Я боюсь за свою дочь, ее путь в школу, как раз лежит через эти гаражи. Другой дороги нет. Мне не хотелось бы повторения той трагической ситуации, произошедшей с Виолеттой Токарчук. 

Автор сообщения просит лично Ирека Ялалова взять ситуацию под контроль.

 

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