Жительница Уфы просит убрать металлические гаражи возле школы

Кристина ДЕЙНЕКО

Женщина обратилась с заявлением в администрацию города.

Фото: интернет

Уфимка Г.Ханафина обратилась в городскую администрацию с просьбой снести гаражи, которые расположены на пути к школе и остановке, сообщает интернет портал Ufatime. Женщина пишет, что проживает в новостройке по улице Московской, 15. Но рядом расположены металличские гаражи, а ведь скоро 1 сентября. Дети будут идти в школу мимо этих гаражных боксов.

- Застройщик обещал убрать гаражи, но они до сих пор стоят, в том числе заброшенные, открытые, где много мусора и хлама и собираются разные люди, - жалуется Г.Ханафина. - Я боюсь за свою дочь, ее путь в школу, как раз лежит через эти гаражи. Другой дороги нет. Мне не хотелось бы повторения той трагической ситуации, произошедшей с Виолеттой Токарчук.

Автор сообщения просит лично Ирека Ялалова взять ситуацию под контроль.