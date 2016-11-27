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27 ноября, воскресенье
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ХРОНОГРАФ
В Башкирии избрали председателя регионального отделения «Зеленые»// 27.11.2016
В Уфе состоялось заседание регионального совета партии
Фото: portal.parliament.gov.ru
Региональное отделение партии «Зелёные» возглавила депутат Госсобрания республики Руфина Шагапова, сообщает агентство «Башинформ». Избрание состоялось 25 ноября в Уфе.
По мнению членов регионального партийного Совета, Руфина Шагапова эффективно сочетает работу на федеральном и региональном уровне, вносит большой вклад в расширение сети местных отделений партии в Башкирии.
В феврале текущего года Шагапова была избрана заместителем председателя Российской экологической партии «Зелёные». Решение принято на IV съезде партии в Москве.
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