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ХРОНОГРАФ
В Башкирии задержан разбойник, дважды пытавшийся ограбить банк// 27.11.2016
Жителя Татарстана задержали в Октябрьском.
Фото: niknews.mk.ua
В городе Октябрьском задержан мужчина, который дважды пытался ограбить банк, сообщает пресс-служба МВД Башкирии.
Как следует из сообщения, 14 октября поступило сообщение о нападении на филиал коммерческого учреждения. По словам кассира, мужчина в маске с пистолетом потребовал деньги, но увидев, что сработала сигнализация, скрылся.
Через месяц попытка ограбления повторилась, и вновь злоумышленник скрылся, не получив денег. Однако сотрудники успели запомнить марку и номер его машины.
- Через несколько дней оперативникам уголовного розыска удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 39-летний житель республики Татарстан, - сообщили в пресс-службе МВД республики. - По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье 162 УК РФ ("Разбой" - прим.ред.). В настоящее время мужчина заключен под стражу.
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