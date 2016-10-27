В Башкирии на железнодорожных переездах установят камеры

Ольга КОРЗИК

Об этом рассказал зампредседателя Госкомтранса республики Азат Калимуллин.

В Башкирии семь железнодорожных переездов до конца текущего года планируется оснастить приборами фото- и видеофиксации, пишет «Башинформ» со ссылкой на зампредседателя госкомтранса республики Азата Калимуллина.

Он рассказал, что рабочей группой госкомитета были обследованы все железнодорожные переезды республики. В результате было принято решение, что 44 из них требуют оснащения приборами фото- и видеофиксации.

- У нас разработан и уже успешно осуществлен один такой пилотный проект по оснащению приборами фото- и видеофиксации проезда через железнодорожный переезд. Это Сафроновский переезд в Уфе, или 1622 километр. Сейчас решается вопрос передачи информации в Центр автоматической фото-видеофиксации ГИБДД МВД по Башкортостану. До конца года мы планируем оснастить такими приборами еще семь переездов, если, конечно, успеем провести конкурсные процедуры, - цитирует слова Калимуллина издание.

Из бюджета на эти цели будет выделено 30 млн руб. Завершить установку планируется в 2017 году.