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27 октября, четверг
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ХРОНОГРАФ
В Уфе движение трамваев восстановлено// 27.10.2016
Об этом сегодня сообщили в управлении электротранспорта.
С сегодняшнего дня, 27 октября, в Уфе восстановлено движение трамвайных маршрутов № 5, 7, 16, а также троллейбусного маршрута № 2. Об этом сообщили в муниципальном управлении электротранспорта Уфы (МУЭТ).
Напомним, о том, что движение остановлено, в МУЭТе сообщили вчера.
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