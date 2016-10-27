В Уфе движение трамваев восстановлено

Ольга КОРЗИК

Об этом сегодня сообщили в управлении электротранспорта.

С сегодняшнего дня, 27 октября, в Уфе восстановлено движение трамвайных маршрутов № 5, 7, 16, а также троллейбусного маршрута № 2. Об этом сообщили в муниципальном управлении электротранспорта Уфы (МУЭТ).

Напомним, о том, что движение остановлено, в МУЭТе сообщили вчера.