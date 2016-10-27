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27 октября, четверг
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ХРОНОГРАФ
На содержание 16 общественных туалетов в Уфе выделят более 12 миллионов рублей// 27.10.2016
Эти средства заложены на 2017 год.
Администрация Уфы 14 ноября проведет тендер на отбор компании, которая в 2017 году будет в городе содержать 16 туалетных модулей типа «Городовой». Информация об этом опубликована на официальном сайте госзакупок.
Победителю необходимо привезти и установить туалеты. Затем каждый день заправлять их водой и откачивать нечистоты, убирать помещения туалетов с обработкой дезинфицирующими средствами, а также убирать прилегающую территорию. На эти цели из бюджета города будет выделено 12,79 млн руб.
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