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ХРОНОГРАФ
Константин Толкачёв: "Школьников надо привлекать к уборке классов"// 27.09.2016
Политик полностью поддерживает намерения министра образования России.
Фото: социальные сети
Председатель Государственного Собрания - Курултай Константин Толкачёв опубликовал на своей странице в социальной сети пост. Депутат высказался, что полностью поддерживает и приветствует намерение министра образования России Ольги Васильевой вернуть в школы практику привлечения учащихся для уборки классов и работ на пришкольных участках.
Ранее министр образования страны Ольга Васильева призвала вернуть в школы практику привлечения учащихся к уборке классов, так же привлечь их и к работе на приусадебных участках на территории учебных заведений. Политик говорит, что это поможет приучить школьников к ответственности за место, в котором они проводят 11 лет.
Что касается мнений родителей, то они разделились. Они считают, что любое принуждение плохая идея, другие, что ничего плохого в таком труде нет. Мол, "мы и сами раньше в школе убирались".
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