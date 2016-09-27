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ХРОНОГРАФ

Константин Толкачёв: "Школьников надо привлекать к уборке классов"

Кристина ДЕЙНЕКО // 27.09.2016
Политик полностью поддерживает намерения министра образования России.

Фото: социальные сети

Председатель Государственного Собрания - Курултай Константин Толкачёв опубликовал на своей странице в социальной сети пост. Депутат высказался, что полностью поддерживает и приветствует намерение министра образования России Ольги Васильевой вернуть в школы практику привлечения учащихся для уборки классов и работ на пришкольных участках.

- В свое время, когда принималось решение об освобождении школьников от этих традиционных обязанностей, мы активно возражали, направляли свои соображения в Государственную Думу о нецелесообразности такого нововведения, - пишет спикер башкирского парламента. - Особенно актуален этот вопрос для сельской местности, где в школах имеются приусадебные участки, на которых дети вместе с учителями выращивали овощи и фрукты, которые затем значительно обогащали их рацион в школьных столовых. Большое значение труд имеет и в воспитательных целях. Кого мы вырастим, если ребенок огражден от работы, не привык помогать старшим?

Ранее министр образования страны Ольга Васильева призвала вернуть в школы практику привлечения учащихся к уборке классов, так же привлечь их и к работе на приусадебных участках на территории учебных заведений. Политик говорит, что это поможет приучить школьников к ответственности за место, в котором они проводят 11 лет.

Что касается мнений родителей, то они разделились. Они считают, что любое принуждение плохая идея, другие, что ничего плохого в таком труде нет. Мол, "мы и сами раньше в школе убирались".

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