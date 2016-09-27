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ХРОНОГРАФ

В Башкирии задолженности по налогам будут вычитать из зарплаты

Константин КЛИМОВ // 27.09.2016
Недоимки по транспортному налогу в республике составили 1,5 млрд. рублей

Фото: nalog.ru

Как сообщили в налоговой службе по состоянию на сентябрь текущего года задолженность жителей Башкирии перед ведомством составила более 2 млрд рублей, при этом три четверти от этой суммы составляют неоплаченные транспортные налоги.

Чаще всего сумма долга небольшая и редко превышает 30 тысяч рублей, что даёт право налоговой службе заниматься взысканием без привлечения судебных приставов. Как сообщили в пресс-службе управления ФНС РФ по Башкортостану - в ближайшее время налоговики начнут взыскивать долги через работодателя.

- Казалось бы, какое работодателю, собственно говоря, дело до "личных" налогов его сотрудников? Однако, в ближайшей перспективе компаниям все же придётся поработать с долгами своих работников, - сообщили в ведомстве.

Возможность привлечения работодателя к процессу взыскания налоговых долгов с его сотрудников прописана в законе "Об исполнительном производстве", но только в случае если долг не превышает 25 тыс. рублей.

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