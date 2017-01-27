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ХРОНОГРАФ

Глава Башкирии раскритиковал мэрию Уфы за неумение работать в условиях снегопада

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 27.01.2017
По мнению Рустэма Хамитова администрация города не справляется с ситуацией.

Фото: пресс-служба главы Башкирии

25 января на встрече со студентами БГУ Рустэм Хамитов наконец высказал свое мнение по поводу работы администрации Уфы в первый месяц 2017 года, сообщает радио «Спутник ФМ».

Из-за обильных снегопадов и не вовремя убранного снега столица Башкирии буквально парализована. 10-балльные пробки стали обычным явлением для города. У главы республики к  руководству Уфы накопилось много вопросов, и к нему от жителей столицы поступает огромное количество жалоб.

- Почему мэрия, зная о том, что выпадет снег, не покупает технику? – возмутился работой властей Уфы Рустэм Хамитов. - Такая ситуация является ошибкой и результатом неумения работать столичной администрации. Сугробы, зауженные проезжие части - это результат неправильного подхода к управлению хозяйством. 

Напомним, что в последний раз о ситуации в городе Рустэм Хамитов высказался сразу после новогодних праздников, 10 января, на встрече с победителями конкурса «Человек года».

- Погода немного подпортила нам впечатление о первых днях года. В первую очередь пострадали уфимцы – занесённые снегом улицы, автостоянки, - сказал две недели назад глава Башкирии. -  Уфимские начальники отчитываются, что они делали всё возможное, но так ли это, мы ещё изучим. Обещают за ближайшие семь-десять дней освободить наши дворы от снега. В основном пострадали дворы, потому что основные магистрали были расчищены. Посмотрим, как выполнят свои обещания.

 

 

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