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27 января, пятница
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ХРОНОГРАФ
Глава Башкирии раскритиковал мэрию Уфы за неумение работать в условиях снегопада// 27.01.2017
По мнению Рустэма Хамитова администрация города не справляется с ситуацией.
Фото: пресс-служба главы Башкирии
25 января на встрече со студентами БГУ Рустэм Хамитов наконец высказал свое мнение по поводу работы администрации Уфы в первый месяц 2017 года, сообщает радио «Спутник ФМ».
Из-за обильных снегопадов и не вовремя убранного снега столица Башкирии буквально парализована. 10-балльные пробки стали обычным явлением для города. У главы республики к руководству Уфы накопилось много вопросов, и к нему от жителей столицы поступает огромное количество жалоб.
Напомним, что в последний раз о ситуации в городе Рустэм Хамитов высказался сразу после новогодних праздников, 10 января, на встрече с победителями конкурса «Человек года».
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