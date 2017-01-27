Глава Башкирии раскритиковал мэрию Уфы за неумение работать в условиях снегопада

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

По мнению Рустэма Хамитова администрация города не справляется с ситуацией.

Фото: пресс-служба главы Башкирии

25 января на встрече со студентами БГУ Рустэм Хамитов наконец высказал свое мнение по поводу работы администрации Уфы в первый месяц 2017 года, сообщает радио «Спутник ФМ».

Из-за обильных снегопадов и не вовремя убранного снега столица Башкирии буквально парализована. 10-балльные пробки стали обычным явлением для города. У главы республики к руководству Уфы накопилось много вопросов, и к нему от жителей столицы поступает огромное количество жалоб.

- Почему мэрия, зная о том, что выпадет снег, не покупает технику? – возмутился работой властей Уфы Рустэм Хамитов. - Такая ситуация является ошибкой и результатом неумения работать столичной администрации. Сугробы, зауженные проезжие части - это результат неправильного подхода к управлению хозяйством.

Напомним, что в последний раз о ситуации в городе Рустэм Хамитов высказался сразу после новогодних праздников, 10 января, на встрече с победителями конкурса «Человек года».