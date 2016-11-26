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26 ноября, суббота
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ХРОНОГРАФ
В Уфе появится дискуссионная площадка «Экономический кружок»// 26.11.2016
Открыта регистрация на первую встречу участников
В Уфе создают дискуссионную площадку для активного обмена знаниями, опытом, мнениями, комментариями в области экономической политики и науки.
Подавляющее большинство проблем сельских и городских территорий упирается в тему экономического развития, как фундамента будущего.
- Поэтому мы решили обратиться к научному и экспертному сообществам в области экономики, социологии и философии с двумя целями: понять, какие решения можно принять в имеющихся условиях, а также сформировать экспертное сообщество Ассоциации молодых депутатов для взаимодействия на постоянной основе – пояснил председатель ассоциации Владимир Яковлев.
К участию во встречах «Экономического кружка» приглашаются не только действующие специалисты данной области, но и те, кто заинтересован в изучении экономики.
Первая встреча состоится 29 ноября по адресу: ул. Цюрупы, д. 17, ауд. 421. Для того, чтобы принять участие, необходимо заполнить анкету.
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