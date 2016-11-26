26 ноября, суббота
ХРОНОГРАФ

В Уфе появится дискуссионная площадка «Экономический кружок»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 26.11.2016
Открыта регистрация на первую встречу участников

В Уфе создают дискуссионную  площадку для активного обмена знаниями, опытом, мнениями, комментариями в области экономической политики и науки. 

Подавляющее большинство проблем сельских и городских территорий упирается в тему экономического развития, как фундамента будущего.

- Поэтому мы решили обратиться к научному и экспертному сообществам в области экономики, социологии и философии с двумя целями: понять, какие решения можно принять в имеющихся условиях, а также сформировать экспертное сообщество Ассоциации молодых депутатов для взаимодействия на постоянной основе – пояснил председатель ассоциации Владимир Яковлев.

К участию во встречах «Экономического кружка» приглашаются не только действующие специалисты данной области, но и те, кто заинтересован в изучении экономики.  

Первая встреча состоится 29 ноября по адресу: ул. Цюрупы, д. 17, ауд. 421. Для того, чтобы принять участие, необходимо заполнить анкету

 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ХРОНОГРАФ

26.11.2016
В Уфе под землю провалилась «Лада- Калина»
Автомобиль так и не удалось найти

26.11.2016
В Уфе открылся Республиканский перинатальный центр
Новое здание площадью 24,3 тысячи кв. м рассчитано на 130 пациентов.

25.11.2016
В Уфе горел православный храм
Обошлось без жертв.

25.11.2016
В Башкирии мужчина насмерть сбил пенсионерку
Женщина переходила дорогу в неположенном месте.

24.11.2016
В первый день зимы в уфимской Черниковке 22 дома и лицей останутся без воды
«Уфаводоканал» предупредил о плановом отключении воды.

24.11.2016
В Башкирии планируют почти вдвое увеличить квоты на ЭКО
В этом году таких процедур было 850, в следующем может быть – 1,5 тысячи.

24.11.2016
Поскользнулся, упал, очнулся - гипс и 420 тысяч рублей
Жительница Башкирии получит 420 тысяч рублей за падение на крыльце спорткомплекса.

23.11.2016
В Башкирии двое сельчан насмерть отравились угарным газом
Тела погибших обнаружили соседи.

23.11.2016
В Уфе проходит финал 15-го юбилейного конкурса «ТЭФИ – Регион»
За бронзовую статуэтку «Орфея» борются представители более 150 телекомпаний.

23.11.2016
В Башкирии водитель без прав учинил смертельную аварию
Водитель скончался, двое в больнице.

22.11.2016
В субботу в Уфе перекроют движение по проспекту Октября
Город примет участие во Всероссийском параде коммунальной техники.

22.11.2016
В Уфе за 9 миллионов невыплаченной зарплаты директора оштрафовали на 1,5 тысячи
338 сотрудников получили свои деньги после прокурорского вмешательства.

21.11.2016
В уфимском телецентре появился уникальный медиацентр
Первая пресс-конференция в ГТРК Башкортостан пройдет с участием телеакадемиков

21.11.2016
Администрацию Уфы просят убрать наледь с улиц и тротуаров города
Жители города отмечают, что от этого страдают и пешеходы, и автомобилисты.

21.11.2016
В Башкирии могут создать природный парк на реке Зилим
Рассмотреть этот вопрос пообещал глава региона.

20.11.2016
В Уфе пять домов временно останутся без света
Отключение запланировано на 21 ноября.

20.11.2016
В уфимской Черниковке устранили повреждение водопровода
Вчера целый микрорайон остался без воды.

5-Я КОЛОНКА

Адвокат, представитель партии "Яблоко" на выборах Рустам Мулюков рассуждает о том, доведут ли проверку выборов в Башкирии до конца.

ФОТОФАКТ
В Башкирии чиновники «присягнули» африканской стране

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"