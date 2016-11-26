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26 ноября, суббота
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ХРОНОГРАФ
В Уфе под землю провалилась «Лада- Калина»// 26.11.2016
Автомобиль так и не удалось найти
Фото: группа БашДТП
Накануне 25 ноября в Уфе в образовавшуюся возле жилого дома яму провалилась припаркованная «Лада Калина», найти которую так и не удалось, сообщают очевидцы в группе БашДТП.
Инцидент произошел на ул. Интернациональной, 193/2 около 21:00. По словам очевидцев, машина начала уходить под воду постепенно, а через некоторое время скрылась под водой полностью. Еще одну машину – ВАЗ-2109 удалось вытащить в последний момент.
Как сообщает телеканал БСТ, автомобиль угодил в провал грунта, который образовался в результате прорыва сети холодного водоснабжения. Выяснить глубину залегания так и не удалось. Чтобы не рисковать жизнями спасателей, было принято решение оставить транспортное средство под землей, засыпав опасный участок. Владельцам утонувшей «Лады» власти города предоставят её аналог.
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