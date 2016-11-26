26 ноября, суббота
ХРОНОГРАФ

В Уфе открылся Республиканский перинатальный центр

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 26.11.2016
Новое здание площадью 24,3 тысячи кв. м рассчитано на 130 пациентов.

Фото: пресс-службы главы Башкирии

Накануне в Уфе состоялось открытие нового акушерско-неонатологического корпуса Республиканского перинатального центра. Жителей Башкирии с этим событием поздравили глава региона Рустэм Хамитов, министр здравоохранения России Вероника Скворцова и генеральный директор компании-заказчика – Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Новое здание Республиканского перинатального центра площадью 24,3 тысячи кв. м рассчитано на 130 пациентов. Его строительство началось в конце 2014 года. Проектная стоимость объекта составляет 2 млрд рублей, в том числе 1,5 млрд рублей – из федерального бюджета и 500 млн рублей – из республиканского. Для работы в перинатальном центре подготовлено 106 медицинских работников.

- За последние полтора года Башкирияя совершила гигантский положительный шаг вперёд, прорыв в области материнской, младенческой смертности, охраны материнства и детства, - отметила Вероника Скворцова. - С 2014 года вы более чем на 20 процентов снизили показатель младенческой смертности. Сейчас он составляет 5,8-5,9. Это ниже среднероссийского уровня и существенно ниже того показателя, который был ещё совсем недавно. Материнская смертность – семь на 100 тысяч родившихся живыми. Это хороший показатель.

По мнению главы региона центр удалось построить за короткий срок , практически всего за 18 месяцев.

- Хорошо, что центр оборудован, в том числе и нашим российским аппаратным комплексом. Здесь много российского оборудования. Здесь вся мебель российская. Это замечательно, потому что в последние годы мы отвыкли от этого, наоборот, привыкли к тому, что импортное – это хорошо, а наше – плохое. Нет, здесь мы сделали упор на то, чтобы было хорошее, замечательное, российское оборудование, - сказал Рустэм Хамитов. -  В этих стенах ежегодно (не боюсь сглазить) будут появляться на свет 4-4,5 тысячи новых граждан нашей страны, республики. А через дорогу у нас замечательный роддом № 4, в котором ежегодно появляются на свет 7,5-8 тысяч ребятишек. Всего в этом квартале будут рождаться 12-13 тысяч детей.

 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ХРОНОГРАФ

25.11.2016
В Уфе горел православный храм
Обошлось без жертв.

25.11.2016
В Башкирии мужчина насмерть сбил пенсионерку
Женщина переходила дорогу в неположенном месте.

24.11.2016
В первый день зимы в уфимской Черниковке 22 дома и лицей останутся без воды
«Уфаводоканал» предупредил о плановом отключении воды.

24.11.2016
В Башкирии планируют почти вдвое увеличить квоты на ЭКО
В этом году таких процедур было 850, в следующем может быть – 1,5 тысячи.

24.11.2016
Поскользнулся, упал, очнулся - гипс и 420 тысяч рублей
Жительница Башкирии получит 420 тысяч рублей за падение на крыльце спорткомплекса.

23.11.2016
В Башкирии двое сельчан насмерть отравились угарным газом
Тела погибших обнаружили соседи.

23.11.2016
В Уфе проходит финал 15-го юбилейного конкурса «ТЭФИ – Регион»
За бронзовую статуэтку «Орфея» борются представители более 150 телекомпаний.

23.11.2016
В Башкирии водитель без прав учинил смертельную аварию
Водитель скончался, двое в больнице.

22.11.2016
В субботу в Уфе перекроют движение по проспекту Октября
Город примет участие во Всероссийском параде коммунальной техники.

22.11.2016
В Уфе за 9 миллионов невыплаченной зарплаты директора оштрафовали на 1,5 тысячи
338 сотрудников получили свои деньги после прокурорского вмешательства.

21.11.2016
В уфимском телецентре появился уникальный медиацентр
Первая пресс-конференция в ГТРК Башкортостан пройдет с участием телеакадемиков

21.11.2016
Администрацию Уфы просят убрать наледь с улиц и тротуаров города
Жители города отмечают, что от этого страдают и пешеходы, и автомобилисты.

21.11.2016
В Башкирии могут создать природный парк на реке Зилим
Рассмотреть этот вопрос пообещал глава региона.

20.11.2016
В Уфе пять домов временно останутся без света
Отключение запланировано на 21 ноября.

20.11.2016
В уфимской Черниковке устранили повреждение водопровода
Вчера целый микрорайон остался без воды.

19.11.2016
С апреля 2017 жителям Башкирии придётся платить, чтобы попасть в Ижевск
На трассе Нефтекамск – Камбарка – Сарапул – Ижевск появится два платных моста.

18.11.2016
В Башкирии бюст народному герою открыли под мотив из «Звёздных войн»
Казус произошёл в школе Минигали Шаймуратова во время открытия бюста прославленному генералу.

5-Я КОЛОНКА

Адвокат, представитель партии "Яблоко" на выборах Рустам Мулюков рассуждает о том, доведут ли проверку выборов в Башкирии до конца.

ФОТОФАКТ
В Башкирии чиновники «присягнули» африканской стране

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"