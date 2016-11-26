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ХРОНОГРАФ
В Уфе открылся Республиканский перинатальный центр// 26.11.2016
Новое здание площадью 24,3 тысячи кв. м рассчитано на 130 пациентов.
Фото: пресс-службы главы Башкирии
Накануне в Уфе состоялось открытие нового акушерско-неонатологического корпуса Республиканского перинатального центра. Жителей Башкирии с этим событием поздравили глава региона Рустэм Хамитов, министр здравоохранения России Вероника Скворцова и генеральный директор компании-заказчика – Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
Новое здание Республиканского перинатального центра площадью 24,3 тысячи кв. м рассчитано на 130 пациентов. Его строительство началось в конце 2014 года. Проектная стоимость объекта составляет 2 млрд рублей, в том числе 1,5 млрд рублей – из федерального бюджета и 500 млн рублей – из республиканского. Для работы в перинатальном центре подготовлено 106 медицинских работников.
По мнению главы региона центр удалось построить за короткий срок , практически всего за 18 месяцев.
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