В Уфе открылся Республиканский перинатальный центр

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Новое здание площадью 24,3 тысячи кв. м рассчитано на 130 пациентов.

Фото: пресс-службы главы Башкирии

Накануне в Уфе состоялось открытие нового акушерско-неонатологического корпуса Республиканского перинатального центра. Жителей Башкирии с этим событием поздравили глава региона Рустэм Хамитов, министр здравоохранения России Вероника Скворцова и генеральный директор компании-заказчика – Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Новое здание Республиканского перинатального центра площадью 24,3 тысячи кв. м рассчитано на 130 пациентов. Его строительство началось в конце 2014 года. Проектная стоимость объекта составляет 2 млрд рублей, в том числе 1,5 млрд рублей – из федерального бюджета и 500 млн рублей – из республиканского. Для работы в перинатальном центре подготовлено 106 медицинских работников.

- За последние полтора года Башкирияя совершила гигантский положительный шаг вперёд, прорыв в области материнской, младенческой смертности, охраны материнства и детства, - отметила Вероника Скворцова. - С 2014 года вы более чем на 20 процентов снизили показатель младенческой смертности. Сейчас он составляет 5,8-5,9. Это ниже среднероссийского уровня и существенно ниже того показателя, который был ещё совсем недавно. Материнская смертность – семь на 100 тысяч родившихся живыми. Это хороший показатель.

По мнению главы региона центр удалось построить за короткий срок , практически всего за 18 месяцев.