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26 октября, среда
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ХРОНОГРАФ
В Уфе завтра пройдет прощание с журналистом Вячеславом Завьяловым// 26.10.2016
Проводить его в последний путь могут все желающие.
Прощание с журналистом Вячеславом Завьяловым состоится завтра, 27 октября, в Уфе в Доме печати, по адресу 50 лет Октября, 13, с 13-00 до 14-00. Об этом «Медиакорсети» сообщили его родственники.
Похоронят уфимского журналиста на Северном кладбище.
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