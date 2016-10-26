26 октября, среда
ХРОНОГРАФ

В Уфе завтра пройдет прощание с журналистом Вячеславом Завьяловым

Наталья КУЗНЕЦОВА // 26.10.2016
Проводить его в последний путь могут все желающие.

 Прощание с журналистом Вячеславом Завьяловым состоится завтра, 27 октября, в Уфе в Доме печати, по адресу 50 лет Октября, 13, с 13-00 до 14-00. Об этом «Медиакорсети» сообщили его родственники.

Похоронят уфимского журналиста на Северном кладбище.

 

 

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