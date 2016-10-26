В Уфе завтра пройдет прощание с журналистом Вячеславом Завьяловым

Наталья КУЗНЕЦОВА

Проводить его в последний путь могут все желающие.

Прощание с журналистом Вячеславом Завьяловым состоится завтра, 27 октября, в Уфе в Доме печати, по адресу 50 лет Октября, 13, с 13-00 до 14-00. Об этом «Медиакорсети» сообщили его родственники.

Похоронят уфимского журналиста на Северном кладбище.