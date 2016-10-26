В Уфе в колледже статистики не нашли бомбы

Ольга КОРЗИК

В настоящее время полиция выясняет источник сообщения.

Фото: Башинформ

Вчера, 25 октября, в Уфимском колледже статистики, информатики и вычислительной техники (УКСИВТ) на Кирова, 65 полиция во время проверки сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве бомбы не обнаружила.

- Во время проверки опасных объектов не обнаружено. В настоящее время устанавливается источник получения информации, - сообщил «Медиакорсети» руководитель пресс-службы республиканского МВД Максим Родионов.

Напомним, что вчера, из здания колледжа были экстренно эвакуированы преподаватели, студенты и т.д. из-за сообщения о том, что в колледже заложена бомба.