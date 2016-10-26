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26 октября, среда
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ХРОНОГРАФ
В Уфе в колледже статистики не нашли бомбы// 26.10.2016
В настоящее время полиция выясняет источник сообщения.
Фото: Башинформ
Вчера, 25 октября, в Уфимском колледже статистики, информатики и вычислительной техники (УКСИВТ) на Кирова, 65 полиция во время проверки сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве бомбы не обнаружила.
- Во время проверки опасных объектов не обнаружено. В настоящее время устанавливается источник получения информации, - сообщил «Медиакорсети» руководитель пресс-службы республиканского МВД Максим Родионов.
Напомним, что вчера, из здания колледжа были экстренно эвакуированы преподаватели, студенты и т.д. из-за сообщения о том, что в колледже заложена бомба.
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