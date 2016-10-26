|
26 октября, среда
|
ХРОНОГРАФ
В Башкирии за разбившегося насмерть работника заплатят 260 тысяч рублей// 26.10.2016
Мужчина упал со второго этажа, когда готовил монолитный участок.
4 октября 2016 года в селе Верхние Татышлы произошел несчастный случай со строителем ООО «Семал», как сообщают в пресс-службе гострудинспекции республики. Пострадавший участвовал в строительстве детского сада и упал со второго этажа при выполнении работ по подготовке монолитного участка. Медики заключили, что смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы.
Мужчина не применил средства индивидуальной защиты, а именно удерживающую привязь. Должный контроль со стороны ответственных лиц за применением средств индивидуальной защиты не осуществлялся, организация проведения работ была неудовлетворительная. Несчастный случай связан с производством – виновников привлекли к административной ответственности. Теперь им предстоит выплатить штраф на сумму 260 тысяч рублей.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
26.10.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе две девочки-подростка выпали с балкона 17 этажа
26.10.2016 // ХРОНОГРАФ
В Уфе в колледже статистики не нашли бомбы
25.10.2016 // МОЛНИЯ
В Уфе из здания колледжа экстренно эвакуировали студентов
25.10.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Аббас Галлямов: Население Уфы к городской власти относится по-другому
25.10.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Где в Башкирии готовят управленческие кадры
25.10.2016 // СЕГО ДНЯ
В Уфе появился новый старый мэр
5-Я КОЛОНКА
У Башкирии заканчивается нефтяное детство, считает башкирский публицист Шамиль Валеев.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте