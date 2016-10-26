В Башкирии за разбившегося насмерть работника заплатят 260 тысяч рублей

Злата ЗУКОВИЧ

Мужчина упал со второго этажа, когда готовил монолитный участок.

4 октября 2016 года в селе Верхние Татышлы произошел несчастный случай со строителем ООО «Семал», как сообщают в пресс-службе гострудинспекции республики. Пострадавший участвовал в строительстве детского сада и упал со второго этажа при выполнении работ по подготовке монолитного участка. Медики заключили, что смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы.

Мужчина не применил средства индивидуальной защиты, а именно удерживающую привязь. Должный контроль со стороны ответственных лиц за применением средств индивидуальной защиты не осуществлялся, организация проведения работ была неудовлетворительная. Несчастный случай связан с производством – виновников привлекли к административной ответственности. Теперь им предстоит выплатить штраф на сумму 260 тысяч рублей.