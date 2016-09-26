Тимербулат Каримов прокомментировал запуск учебной программы для переводчиков с башкирского языка

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Литинститут имени Горького совместно с Фондом Мустая Карима объявили конкурс для юных переводчиков с башкирского языка

В Уфе ректор Литературного института имени А.М.Горького Алексея Варламов объявил о начале запуска конкурса для юных литераторов – переводчиков с башкирского языка. Он будет посвящен столетию со дня рождения Народного поэта Башкортостана Мустая Карима и проводится совместно с фондом, носящим его имя. По итогам конкурса победители получат льготные возможности при зачислении в Литературный институт на учебную программу для переводчиков с национальных языков.

- Конкурс будет проходить в 2 этапа. В рамках первого - рассматриваются переводы с башкирского языка и на башкирский язык, стихотворения, рассказы, повести, документальная проза, которые участники присылают на рассмотрение жюри. В него войдут преподаватели Литературного института, представители Фонда Мустая Карима и башкирские литераторы, - рассказал Алексей Варламов. - Во втором туре отобранные жюри участники выполнят два творческих задания: перевод с башкирского языка небольшого художественного текста Мустая Карима и этюд на тему, связанную с историей, природой, городами и сёлами Башкирии.

Учредитель Фонда имени Мустая Карима Тимербулат Каримов также прокомментировал Медиакорсети предстоящий конкурс. Он отметил, что данные конкурс и запуск последующей учебной программы приурочены к празднованию 100-летия со дня рождения Мустая Карима, которое состоится в 2019 году – народного праздника не только для Башкирии, но и для всей России.

- Возрождение программы обучения переводчиков с национальных языков на базе поистине легендарного учебного заведения - Литературного института имени Горького - является знаковым событием для развития российской культуры, - сказал Тимербулат Каримов.

Он также добавил, что для Фонда имени Мустая Карима, этот проект крайне важен, так как он позволит стимулировать интерес к изучению башкирского языка и литературы, возродив традиции просвещения на национальных языках.

Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте Фонда имени Мустая Карима.