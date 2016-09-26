27 сентября, вторник
ХРОНОГРАФ

Тимербулат Каримов прокомментировал запуск учебной программы для переводчиков с башкирского языка

Рустэм БАШКИРЦЕВ // 26.09.2016
Литинститут имени Горького совместно с Фондом Мустая Карима объявили конкурс для юных переводчиков с башкирского языка

В Уфе ректор Литературного института имени А.М.Горького Алексея Варламов объявил о начале запуска конкурса для юных литераторов – переводчиков с башкирского языка. Он будет посвящен столетию со дня рождения Народного поэта Башкортостана Мустая Карима и проводится совместно с фондом, носящим его имя. По итогам конкурса победители получат льготные возможности при зачислении в Литературный институт на учебную программу для переводчиков с национальных языков.

- Конкурс будет проходить в 2 этапа. В рамках первого - рассматриваются переводы с башкирского языка и на башкирский язык, стихотворения, рассказы, повести, документальная проза, которые участники присылают на рассмотрение жюри. В него войдут преподаватели Литературного института, представители Фонда Мустая Карима и башкирские литераторы, - рассказал Алексей Варламов. - Во втором туре отобранные жюри участники выполнят два творческих  задания: перевод с башкирского языка небольшого художественного текста  Мустая Карима и этюд на тему, связанную с историей, природой, городами и сёлами Башкирии.

Учредитель Фонда имени Мустая Карима Тимербулат Каримов также прокомментировал Медиакорсети предстоящий конкурс. Он отметил, что данные конкурс и запуск последующей учебной программы приурочены к празднованию 100-летия со дня рождения Мустая Карима, которое состоится в 2019 году – народного праздника не только для Башкирии, но и для всей России.

- Возрождение программы обучения переводчиков с национальных языков на базе поистине легендарного учебного заведения - Литературного института имени Горького - является знаковым событием для развития российской культуры, - сказал Тимербулат Каримов.

Он также добавил, что для Фонда имени Мустая Карима, этот проект крайне важен, так как он позволит стимулировать интерес к изучению башкирского языка и литературы, возродив традиции просвещения на национальных языках.

Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте Фонда имени Мустая Карима. 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ХРОНОГРАФ

27.09.2016
В Башкирии задолженности по налогам будут вычитать из зарплаты
Недоимки по транспортному налогу в республике составили 1,5 млрд. рублей

23.09.2016
В Башкирии поддержали инициативу о возвращении уроков астрономии в школу
В региональном ОНФ считают, что в великой космической державе школьники должны изучать науку о космосе.

23.09.2016
В Башкирии кандидат от КПРФ подал заявление в полицию после выборов
Ильгам Галин готовит документы для обращения в суд.

23.09.2016
Фотофакт: В Уфе на дороге в аэропорт самосвал застрял в асфальте
Его колеса почти полностью ушли под землю.

23.09.2016
В Башкирии депутаты предложили поправить Трудовой кодекс
Они предложили поправки для борьбы с «серыми зарплатами».

23.09.2016
В Уфе два человека погибли ночью в дорожной аварии
Это произошло в Орджоникидзевском районе Уфы.

23.09.2016
В Уфе рабочего завалило грунтом
Спасателям удалось вытащить мужчину из-под земли.

22.09.2016
В день республики в Башкирии салюта не будет
Зато можно будет посетить музеи бесплатно.

22.09.2016
В Уфе мужчина выпал с девятиэтажки и разбился насмерть
Следователи начали проверку по данному факту.

22.09.2016
В Уфе следователи проверят массовое отравление в лицее
41 ученик отравился обедом в республиканском экономическом лицее.

21.09.2016
В Башкирии за год смертность от наркомании выросла вдвое
Приведены данные по общей заболеваемости наркоманией за 2015 год.

21.09.2016
В Башкирии закрыли киоск с шаурмой из-за кишечной палочки
Иностранные рабочие спали прямо в киоске.

21.09.2016
Уфимец рассказал, что значит работать учителем
Он сделал это на примере своей супруги.

21.09.2016
В Уфе у дома обвалилась крыша
ЧП случилось в пятиэтажке по проспекту Октября.

21.09.2016
Опубликован рейтинг медиаресурсов Башкирии за второй квартал
Медиакорсеть улучшила свои позиции.

21.09.2016
Видео: в Стерлитамаке загорелся дом
Спасти от огня имущество не удалось.

20.09.2016
Стало известно, когда в республике пройдет Аксаковский праздник
Дата проведения утверждена распоряжением премьер-министра Башкирии.

21.09.2016 // ПОЛЕЗНО
Где в Уфе едят VIPы?


5-Я КОЛОНКА

Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева вспоминает гастроли Вахтанговского театра.

Вопрос дня

Как вы считаете, влияет ли на результаты выборов пресловутый административный ресурс?

Нет, не влияет
Сейчас не влияет так сильно, как раньше
Влияет: результат выборов определяется в администрации городов и районов
Влияет в какой-то степени, но главное - что решит избиратель
Не знаю - не хожу на выборы
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"