|
27 сентября, вторник
|
ХРОНОГРАФ
Тимербулат Каримов прокомментировал запуск учебной программы для переводчиков с башкирского языка// 26.09.2016
Литинститут имени Горького совместно с Фондом Мустая Карима объявили конкурс для юных переводчиков с башкирского языка
В Уфе ректор Литературного института имени А.М.Горького Алексея Варламов объявил о начале запуска конкурса для юных литераторов – переводчиков с башкирского языка. Он будет посвящен столетию со дня рождения Народного поэта Башкортостана Мустая Карима и проводится совместно с фондом, носящим его имя. По итогам конкурса победители получат льготные возможности при зачислении в Литературный институт на учебную программу для переводчиков с национальных языков.
Учредитель Фонда имени Мустая Карима Тимербулат Каримов также прокомментировал Медиакорсети предстоящий конкурс. Он отметил, что данные конкурс и запуск последующей учебной программы приурочены к празднованию 100-летия со дня рождения Мустая Карима, которое состоится в 2019 году – народного праздника не только для Башкирии, но и для всей России.
Он также добавил, что для Фонда имени Мустая Карима, этот проект крайне важен, так как он позволит стимулировать интерес к изучению башкирского языка и литературы, возродив традиции просвещения на национальных языках.
Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте Фонда имени Мустая Карима.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
27.09.2016 // ПЕРСОНА
Валерий Трофимов пообещал журналистам, что горсовет станет более открытым
27.09.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Единорос, либерал-демократ и коммунист стали вице-спикерами
27.09.2016 // СЕГО ДНЯ
Судьба уфимского мэра решится 19 октября
27.09.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Алексей Кортнев отметит день рождения рок-оперой «Акбузат»
27.09.2016 // СЕГО ДНЯ
Депутаты горсовета Уфы избрали Валерия Трофимова председателем
27.09.2016 // СЕГО ДНЯ
Уфа превратилась в "туманный Альбион"
21.09.2016 // ПОЛЕЗНО
Где в Уфе едят VIPы?
5-Я КОЛОНКА
Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева вспоминает гастроли Вахтанговского театра.
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте