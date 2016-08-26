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ХРОНОГРАФ
Амир Ишемгулов: Сплотим думающую башкирскую молодежь в России// 26.08.2016
Председатель исполкома Всемирного курултая башкир рассказал о задачах новой организации.
Завтра в Сибае пройдет межрегиональный форум «Башкирский народ для блага и процветания России». В его рамках на свой первый съезд соберутся члены Всероссийского союза башкирской молодежи. Как пояснил в разговоре с Медиакорсетью председатель исполкома Всемирного курултая башкир Амир Ишемгулов, идея создания новой молодежной организации витала давно, и в июне текущего года ее начали .
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