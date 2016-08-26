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26 августа, пятница
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ХРОНОГРАФ
В Башкирии в этом году леса сгорело в четыре раза больше// 26.08.2016
Это связывают с увеличением активности грозовых разрядов.
В Башкирии в этом году в три раза увеличилось количество лесных пожаров по сравнению с прошлым годом, сообщила пресс-служба регионального минлесхоза.
По данным ведомства, это связано с увеличением активности грозовых разрядов. В 61 случае из 106 зарегистрированных пожары произошли именно по этой причине. Еще 22 пожара возникли в результате неосторожного обращения населения с огнем. Также были зарегистрированы один переход огня со свалки мусора и два перехода от сельскохозяйственного пала. Причина еще 20 возгораний устанавливается.
Всего в огне пострадало 413 га леса. Площадь, пройденная огнем, в этом году увеличилась в четыре раза по сравнению с прошлым годом.
За предыдущие сутки ликвидировано 8 пожаров на площади 25 га, локализовано 4 пожара на площади 10,8 га (Кананикольский, Дюртюлинский и Зианчуринский лесхозы).
На данный момент 6 лесных пожаров на общей площади 60 га находятся на стадии ликвидации, сообщили в ведомстве.
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