Студента УГНТУ могли отчислить за долг в 100 рублей

Злата ЗУКОВИЧ

Этой суммы долга оказалось достаточно для попадания в список на отчисление.

Журналистам стало известно о факте, когда за 100-рублевый долг студента уфимского вуза могли отчислить.

В служебной записке из Уфимского государственного нефтяного технического университета в марте этого года содержалась просьба об отчислении студента с задолженностью в 100 рублей. Хотя до этого студент выплачивал каждый год по 129 тысяч рублей.

Служебная записка попала в руки журналистов Ufa-Room совсем недавно. Вместе с суммами задолженностей в 30, 60 и 80 тысяч рублей в общем списке есть и цифра 100. Студентам, не погасившим оплату за обучение, грозило отчисление. Неважно при этом, какой величины был долг.