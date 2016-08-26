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26 августа, пятница
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ХРОНОГРАФ
Студента УГНТУ могли отчислить за долг в 100 рублей// 26.08.2016
Этой суммы долга оказалось достаточно для попадания в список на отчисление.
Журналистам стало известно о факте, когда за 100-рублевый долг студента уфимского вуза могли отчислить.
В служебной записке из Уфимского государственного нефтяного технического университета в марте этого года содержалась просьба об отчислении студента с задолженностью в 100 рублей. Хотя до этого студент выплачивал каждый год по 129 тысяч рублей.
Служебная записка попала в руки журналистов Ufa-Room совсем недавно. Вместе с суммами задолженностей в 30, 60 и 80 тысяч рублей в общем списке есть и цифра 100. Студентам, не погасившим оплату за обучение, грозило отчисление. Неважно при этом, какой величины был долг.
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