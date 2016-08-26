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26 августа, пятница
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ХРОНОГРАФ
Аномальная жара в Башкирии: утонуло вдвое больше людей// 26.08.2016
А за весь год жертв на воде стало больше почти на четверть.
В этом году в водоемах Башкирии погибло на 26,5% больше жителей республики, чем в прошлом. Об этом «Медиакорсети» рассказали в пресс-службе республиканского МЧС.
Так летом 2016 года в республике утонул 81 человек, в том числе 15 детей. Большая часть погибших приходится на жаркие месяцы этого лета — это июль и август, за этот период погибло 63 человека: 29 - в июле и 34 — в августе. В прошлом году в эти месяцы в республике утонуло 26 человек: в июле - 17, в августе — 9. В прошлом году утонуло двое детей.
Получается, что в июле и августе этого года на воде погибло вдвое больше людей, чем в прошлом году, когда стояла более низкая температура.
Июнь этого года нас не очень радовал погодой, поэтому и погибших было меньше — 18 человек, против 38 — в июне прошлого года, когда, наоборот, температура воздуха была наиболее высокой. Детей в этом и в прошлом году погибло в июне одинаково — по 3 человека.
Основная причина этих несчастных случаев, по данным МЧС - купание в неустановленных местах.
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