Чем обернулась аномальная жара для Башкирии

Ольга КОРЗИК

В августе восемь раз побит многолетний температурный рекорд.

В этом году Башкирия испытала на себе аномально жаркое лето: только в августе, по данным Башгидромета, восемь раз был побит абсолютный максимум температуры воздуха. Так, 25 августа на метеостанции Уфа-Дема столбик термометра поднялся до+ 33,6 °С. Прежний рекорд на эту дату был установлен в 1940 году с показателем +32,3°С.

«Медиакорсеть» решила узнать, какие негативные последствия принесла аномальная жара.

Количество утонувших в июле и августе возросло вдвое

Не секрет, что многие люди предпочитают спасаться от жары в водоемах, но зачастую они выбирают для отдыха не подготовленные пляжи, что приводит к печальным последствиям.

В этом году в водоемах Башкирии погибло на 26,5% больше жителей республики, чем в прошлом. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского МЧС. Но если считать цифры утонувших в жаркие месяцы, то картина становится совсем удручающей.

Так летом 2016 года в республике утонул 81 человек, в том числе 15 детей. Большая часть погибших приходится на жаркие месяцы этого лета — это июль и август, за этот период погибло 63 человека: 29 - в июле и 34 — в августе. В прошлом году в эти месяцы в республике утонуло 26 человек: в июле - 17, в августе — 9. Детей в том году в июле и августе утонуло двое.

Получается, что в июле и августе этого года на воде погибло вдвое больше людей, чем в прошлом году, ведь тогда лето было холодным. А детей утонуло в 7 раз больше.

Июнь этого года нас не очень радовал погодой, поэтому и погибших было меньше — 18 человек, против 38 — в июне прошлого года, когда, наоборот, температура воздуха была наиболее высокой. Детей в этом и в прошлом году погибло в июне одинаково — по 3 человека.

Больше сотни жителей получили тепловые и солнечные удары

Только в Уфе за жаркие солнечные месяцы было зафиксировано более 100 случаев тепловых и солнечных ударов, а также 3 солнечных ожога. В 30 случаях пострадали дети. Такие данные привели в Республиканской станции скорой медицинской помощи. 40 пациентов были доставлены в медицинские учреждения. В тоже время, количество инсультов и инфарктов, по данным медиков, осталось на уровне тех показателей, когда температурный фон являлся обычным для нашей зоны. Данные по прошлому году на станции скорой предоставить не смогли.

Дети стали чаще падать из окон

В этом году стали чаще появляться сообщения о том, что в том или ином районе республики малолетний ребенок выпал из окна. Сюжет во всех историях примерно одинаковый: родители открыли окно, чтобы проветрить свое жилище, а ребенок залезает на подоконник, опирается на москитную сетку, которая не выдерживает его веса, и падает. Точных данных о таких происшествиях получить не удалось. Однако, как писали СМИ в Башкирии, эта цифра уже достиг 15.



Увеличилось число бытовых и лесных пожаров

Количество бытовых пожаров в летнее время (период с 26 июля по 26 августа) увеличилось на 9,9%, сообщили в пресс-службе республиканского МЧС. В этом году за этот период произошло 322 пожара, в котрых погибли 8 человек. В 2015 году было зафиксировано 293 пожара, где погибло 6 человек.

Количество лесных пожаров этим летом в республике выросло в три раза, сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза. Правда связывают его не с аномально жаркой погодой, а с увеличением активности грозовых разрядов. В 61 случае из 106 зарегистрированных пожары произошли именно по этой причине. Еще 22 пожара возникли в результате неосторожного обращения населения с огнем. Кроме этого были зафиксированы лесные пожары, возникшие по причине перехода огня со свалки мусора (1 случай) и по причине перехода от сельскозяйственного пала (2 случая). Причина еще 20 возгораний устанавливается.

Всего в огне пострадало 413 га республиканского леса. Площадь, пройденная огнем, в этом году увеличилась в четыре раза по сравнению с прошлым годом.























