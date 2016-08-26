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26 августа, пятница
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ХРОНОГРАФ
В Башкирии четверо погибли, отравившись неизвестной жидкостью// 26.08.2016
Проводится доследственная проверка по факту смерти.
Фото: pixabay.com
В период с 24 по 25 августа трое мужчин и одна женщина из села Якты-куль Абзелиловского района выпили жидкость коричневого цвета из канистры, которую нашли на мусорном полигоне. Все четверо скончались от отравления.
Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. В пресс-службе следственного комитета республики сообщили, что назначены экспертные исследования для определения причин смерти людей, судебно-химическая экспертиза жидкости. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
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