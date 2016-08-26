В Уфе заводчица собак укусила телеоператора

Злата ЗУКОВИЧ

Женщина сломала еще и видеокамеру во время рейда судебных приставов.

Фото: Youtube.com

Вчера днем, 25 августа, в Уфе судебные приставы пришли к заводчице Ессэнии Елизарьевой-Янгировой для изъятия у нее своры 15 кавказских овчарок, которых она держала у себя дома. У своего подъезда, к которому приехали приставы вместе с участковым, заводчица устроила скандал.

Когда приставы приехали, женщина попыталась от них скрыться и убежала в помещение, в котором находились журналисты, приехавшие освещать рейд. Дама укусила оператора и разбила камеру. Журналисты были вынуждены обратиться в полицию.

От кавказских овчарок Ессэнии Елизарьевой-Янгировой пострадала женщина, которую укусила одна из собак. Однако дама так и не возместила причиненный ущерб. Заводчица неоднократно угрожала представителям закона и оскорбляла их.