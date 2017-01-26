В Уфе парни уехали в Иглино в открытом вагоне поезда - видео

Злата ЗУКОВИЧ

И настоятельно рекомендовали не повторять этого.

В редакции Ufa-Room появился новый видеоролик от уфимских трейнхоперов, которые доехали от Уфы до Иглино в открытом вагоне поезда.

– Повторять подобное я крайне не советую, ибо действия, показанные в этом ролике, несут за собой административную ответственность, а могут принести серьезные увечья и даже смерть, - предупредил зрителей создатель видео. – Я делаю это для того, чтобы не делали этого вы. Да и занимаюсь этим давно.

Проезд снаружи поездов (также используются термины «трейнсёрфинг» (от англ. train — поезд и surfing — сёрфинг, «езда вдоль поверхности»), «трейнхоппинг» («трейнхоп») (от англ. train hop — запрыгивание на поезд) или «зацепинг») — способ передвижения, заключающийся в проезде на поездах и иных рельсовых транспортных средствах с их внешней стороны.