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27 января, пятница
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ХРОНОГРАФ
В Уфе парни уехали в Иглино в открытом вагоне поезда - видео// 26.01.2017
И настоятельно рекомендовали не повторять этого.
В редакции Ufa-Room появился новый видеоролик от уфимских трейнхоперов, которые доехали от Уфы до Иглино в открытом вагоне поезда.
– Повторять подобное я крайне не советую, ибо действия, показанные в этом ролике, несут за собой административную ответственность, а могут принести серьезные увечья и даже смерть, - предупредил зрителей создатель видео. – Я делаю это для того, чтобы не делали этого вы. Да и занимаюсь этим давно.
Проезд снаружи поездов (также используются термины «трейнсёрфинг» (от англ. train — поезд и surfing — сёрфинг, «езда вдоль поверхности»), «трейнхоппинг» («трейнхоп») (от англ. train hop — запрыгивание на поезд) или «зацепинг») — способ передвижения, заключающийся в проезде на поездах и иных рельсовых транспортных средствах с их внешней стороны.
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