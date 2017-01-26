27 января, пятница
ХРОНОГРАФ

В Уфе парни уехали в Иглино в открытом вагоне поезда - видео

Злата ЗУКОВИЧ // 26.01.2017
И настоятельно рекомендовали не повторять этого.

В редакции Ufa-Room появился новый видеоролик от уфимских трейнхоперов, которые доехали от Уфы до Иглино в открытом вагоне поезда.

– Повторять подобное я крайне не советую, ибо действия, показанные в этом ролике, несут за собой административную ответственность, а могут принести серьезные увечья и даже смерть, - предупредил зрителей создатель видео. – Я делаю это для того, чтобы не делали этого вы. Да и занимаюсь этим давно.

Проезд снаружи поездов (также используются термины «трейнсёрфинг» (от англ. train — поезд и surfing — сёрфинг, «езда вдоль поверхности»), «трейнхоппинг» («трейнхоп») (от англ. train hop — запрыгивание на поезд) или «зацепинг») — способ передвижения, заключающийся в проезде на поездах и иных рельсовых транспортных средствах с их внешней стороны.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ХРОНОГРАФ

27.01.2017
Глава Башкирии раскритиковал мэрию Уфы за неумение работать в условиях снегопада
По мнению Рустэма Хамитова администрация города не справляется с ситуацией.

26.01.2017
В Башкирии скончался известный писатель Рим Ахмедов
Прощание с покойным состоится сегодня.

26.01.2017
Хамитов поставил задачу сделать Башгосуниверситет опорным вузом
То, что БашГУ не имеет статус федерального, глава региона считает громадным упущением.

25.01.2017
В Уфе при пожаре чуть не взорвался газовый баллон
Пожарные даже не сразу его увидели.

25.01.2017
В Уфе двухлетнего малыша забыли в лифте
Ребенок остался там после прогулки.

25.01.2017
Главный госавтоинспектор Башкирии показал школьника, идущего по обочине дороги
Видео мальчика, идущего по оживленной трассе, в своем аккаунте в Instagram опубликовал главный госавтоинспектор Башкирии.

24.01.2017
В интернете появились данные о съемках со спутника объектов Ямантау
Сотрудники ЦРУ пытались выяснить, действительно ли под горой в Башкирии есть подземная конструкция.

24.01.2017
В Уфе на одной из улиц ограничили скорость до 40 километров в час
Еще в одном месте установили новый знак.

24.01.2017
Бывшие топ-менеджеры Башнефти нашли новую работу
Шесть бывших сотрудников компании устроились на работу в ГК «Новый поток».

24.01.2017
Александр Зинченко поддержал в Instagram больного ребенка из Уфы
11-летнему Амиру Карачурину срочно нужны деньги на лечение.

24.01.2017
В Башкирии пенсионерка получит 150 тысяч за сломанное в аварии плечо
Суд обязал выплатить компенсацию за моральный вред.

23.01.2017
В Башкирии в этом году ожидается нашествие саранчи
Об этом предупредил центр «Антистихия».

23.01.2017
Уфимские зацеперы попали на видео
Уфимцы сняли на видео, как трое парней рискуют жизнью ради острых ощущений.

23.01.2017
Порядок получения маткапитала изменен по инициативе прокурора Башкирии
Сейчас процедура получения капитала стала несколько проще.

23.01.2017
В Уфе прочтут послание потомкам, написанное 50 лет назад
Капсулу времени закопали в землю в основании памятника.

23.01.2017
Прокуратура привлекла сотрудников минэкологии Башкирии к ответственности
Был обнаружен ряд нарушений в работе ведомства.

23.01.2017
Владимир Мединский предложил ввести в школах предмет истории российского кино
По словам министра культуры разработано соответствующее пособие и целый курс видеоуроков.

22.01.2017
В Башкирии ищут свидетелей ДТП с участием эвакуатора, водитель в коме
Близкие пострадавшей просят откликнуться всех у кого, есть информация о случившемся.

22.01.2017
В Башкирии уже год простаивают «потемкинские» фермы
В Зианчуринском районе люди остались без работы.

  
ФОТОФАКТ
Уфимец предложил дать имя Ялалова большим сугробам

© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"