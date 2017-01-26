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27 января, пятница
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ХРОНОГРАФ
В Башкирии скончался известный писатель Рим Ахмедов// 26.01.2017
Прощание с покойным состоится сегодня.
Вчера, 25 января, на 84-м году жизни скончался известный писатель, переводчик и знаток башкирского края Рим Ахмедов, сообщили в пресс-службе Союза писателей республики. Прощание с покойным состоится сегодня в 13:00 в Уфе на Цюрупы, 77.
Рим Билалович Ахмедов родился 29 октября 1933 года в Уфе. Здесь же окончил среднюю школу. В 1953-1958 годы учился в Литературном институте имени М. Горького в Москве. После окончания института работал на Центральном телевидении. По его сценарию в 1960 году была поставлена многосерийная телеповесть «На карте не значится», он участвовал в создании многих передач.
Риму Ахмедову было присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан». Он лауреат литературных премий имени Сергея Чекмарёва и Степана Злобина. В 2008 году он был удостоен государственной награды «За самоотверженный труд в Республике Башкортостан», в 2013 году — «За заслуги перед городом Уфой».
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