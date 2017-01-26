Хамитов поставил задачу сделать Башгосуниверситет опорным вузом

Наталья КУЗНЕЦОВА

То, что БашГУ не имеет статус федерального, глава региона считает громадным упущением.

Фото: glavarb.ru

Башкирский государственый университет должен получить статус опорного вуза. Такую задачу поставил глава региона Рустэм Хамитов, выступая 25 января на встрече со студентами учебного заведения, сообщает его пресс-служба.

– Буду делать всё, чтобы БашГУ получил статус опорного университета, - пообещал Хамитов. - Это даёт новую планку не только в части самоощущения. Там есть и финансовая составляющая, и особенности организации учебного процесса. Чрезвычайно важно повысить статус наших вузов.

Глава региона также назвал громадным упущением то, что вуз не смог получить статус федерального.

- Республика сразу выпала из конкурентной среды в части развития вузов, - сказал он. - Наша задача – вернуться в лоно цивилизации. Мы должны получать новые результаты в единении с новыми идеями, информационными потоками. В одиночку сегодня ни один регион работать не сможет.

Статус опорного вуза на сегодня имеют УГНТУ и Башгоспедуниверситет.