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27 января, пятница
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ХРОНОГРАФ
Хамитов поставил задачу сделать Башгосуниверситет опорным вузом// 26.01.2017
То, что БашГУ не имеет статус федерального, глава региона считает громадным упущением.
Фото: glavarb.ru
Башкирский государственый университет должен получить статус опорного вуза. Такую задачу поставил глава региона Рустэм Хамитов, выступая 25 января на встрече со студентами учебного заведения, сообщает его пресс-служба.
– Буду делать всё, чтобы БашГУ получил статус опорного университета, - пообещал Хамитов. - Это даёт новую планку не только в части самоощущения. Там есть и финансовая составляющая, и особенности организации учебного процесса. Чрезвычайно важно повысить статус наших вузов.
Глава региона также назвал громадным упущением то, что вуз не смог получить статус федерального.
- Республика сразу выпала из конкурентной среды в части развития вузов, - сказал он. - Наша задача – вернуться в лоно цивилизации. Мы должны получать новые результаты в единении с новыми идеями, информационными потоками. В одиночку сегодня ни один регион работать не сможет.
Статус опорного вуза на сегодня имеют УГНТУ и Башгоспедуниверситет.
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