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ХРОНОГРАФ
В Уфе горел православный храм// 25.11.2016
Обошлось без жертв.
В МЧС по республике сообщили, что в Уфе на территории храма Матроны Московской произошел пожар. Загорелся металлический торговый вагончик, в котором находилась церковная лавка. Пожар быстро потушили сотрудники службы спасения – с огнем боролись 9 человек личного состава, было привлечено две единицы техники. К счастью, в ходе пожара никто не пострадал и не погиб.
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© "МедиаКорСеть", 2016
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