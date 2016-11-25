В Уфе горел православный храм

Злата ЗУКОВИЧ

Обошлось без жертв.

В МЧС по республике сообщили, что в Уфе на территории храма Матроны Московской произошел пожар. Загорелся металлический торговый вагончик, в котором находилась церковная лавка. Пожар быстро потушили сотрудники службы спасения – с огнем боролись 9 человек личного состава, было привлечено две единицы техники. К счастью, в ходе пожара никто не пострадал и не погиб.