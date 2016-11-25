В Башкирии мужчина насмерть сбил пенсионерку

24.11.2016

В Башкирии планируют почти вдвое увеличить квоты на ЭКО В этом году таких процедур было 850, в следующем может быть – 1,5 тысячи.

21.11.2016

В уфимском телецентре появился уникальный медиацентр Первая пресс-конференция в ГТРК Башкортостан пройдет с участием телеакадемиков