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25 ноября, пятница
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ХРОНОГРАФ
В Башкирии мужчина насмерть сбил пенсионерку// 25.11.2016
Женщина переходила дорогу в неположенном месте.
Вчера, 24 ноября, в Октябрьском на улице Садовое кольцо произошла авария с летальным исходом. 46-летний водитель «ВАЗ-2114» насмерть сбил пенсионерку 67 лет, которая переходила улицу в неположенном месте. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью и скончалась на месте происшествия.
В данный момент сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.
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© "МедиаКорСеть", 2016
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