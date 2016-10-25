25 октября, вторник
ХРОНОГРАФ

Когда можно попасть на прием к депутату Госдумы в Уфе

Ольга КОРЗИК // 25.10.2016
Опубликован график приема граждан региональными депутатами Госдумы от партии «Единая Россия».

Фото: Кристина Дейнеко

24 октября стартовала региональная неделя депутатов Госдумы VII созыва. В рамках этой недели депутаты партии «Единая Россия» проведут свои первые приемы граждан, сообщили в пресс-центре партии.  

Прием будет проходить в Уфе на улице Достоевского, 73, остановка транспорта - «Центральный рынок».

Чтобы попасть к депутату Госдумы, предварительно необходимо записаться по телефону: 276-12-90; 276-51-81.

Рафаэль Марданшин – заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству – будет проводить прием уже завтра, 26 октября, с 11.00 до 13.00.

Член комитета Госдумы по финансовому рынку Алексей Изотов встретится с гражданами в четверг, 27 октября, с 14.00 до 16.00.

Помимо депутатов на этой неделе в общественной приемной "Единой России" устроят прием и другие деятели.

Также в четверг, 27 октября, выделит 2 часа (с 14.00 до 16.00) на встречу с жителями республики председатель Государственного комитета РБ по торговле и защите прав потребителей Гузель Асылова.

Александр Кузнецов - Председатель правления регионального отделения « Союз пенсионеров России по Республике Башкортостан» - побеседует с гражданами в пятницу, 28 октября, с 10.00 до 12.00. 

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