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25 октября, вторник
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ХРОНОГРАФ
Когда можно попасть на прием к депутату Госдумы в Уфе// 25.10.2016
Опубликован график приема граждан региональными депутатами Госдумы от партии «Единая Россия».
Фото: Кристина Дейнеко
24 октября стартовала региональная неделя депутатов Госдумы VII созыва. В рамках этой недели депутаты партии «Единая Россия» проведут свои первые приемы граждан, сообщили в пресс-центре партии.
Прием будет проходить в Уфе на улице Достоевского, 73, остановка транспорта - «Центральный рынок».
Чтобы попасть к депутату Госдумы, предварительно необходимо записаться по телефону: 276-12-90; 276-51-81.
Рафаэль Марданшин – заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству – будет проводить прием уже завтра, 26 октября, с 11.00 до 13.00.
Член комитета Госдумы по финансовому рынку Алексей Изотов встретится с гражданами в четверг, 27 октября, с 14.00 до 16.00.
Помимо депутатов на этой неделе в общественной приемной "Единой России" устроят прием и другие деятели.
Также в четверг, 27 октября, выделит 2 часа (с 14.00 до 16.00) на встречу с жителями республики председатель Государственного комитета РБ по торговле и защите прав потребителей Гузель Асылова.
Александр Кузнецов - Председатель правления регионального отделения « Союз пенсионеров России по Республике Башкортостан» - побеседует с гражданами в пятницу, 28 октября, с 10.00 до 12.00.
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