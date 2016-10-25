25 октября, вторник
ХРОНОГРАФ

Школьников начальных классов дополнительно проверят в ноябре

Злата ЗУКОВИЧ // 25.10.2016
Всероссийские проверочные работы пройдут 9 и 10 ноября.

Фото: Кристина Дейнеко

На заседании коллегии минобрнауки глава ведомства Сергей Кравцов предложил регионам добровольно провести Всероссийские проверочные работы во вторых и пятых классах в начале учебного года, сообщает информационное агентство РИА Новости.

По словам Кравцова, учителя эту инициативу поддержали. Теперь школьников ожидают контрольные работы 9 и 10 ноября.

Всероссийские проверочные работы проводятся для оценки уровня знаний школьников и аналогом государственной аттестации не являются. Таким образом в 2016 году их напишут выпускники четвертых классов, а в 2017 – четвертых и пятых классов. Через несколько лет подобные проверки ожидают всех учащихся с 4 по 8 классы.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ХРОНОГРАФ

25.10.2016
Когда можно попасть на прием к депутату Госдумы в Уфе
Опубликован график приема граждан региональными депутатами Госдумы от партии «Единая Россия».

25.10.2016
В Уфе будет закрыт проезд по улице Степана Халтурина
Это связано с реконструкцией инженерных сетей.

25.10.2016
В Башкирии открывается школа кино и телевидения
В планах организаторов открытие и детского интернет-телеканала.

25.10.2016
В ноябрьские праздники в Башкирии изменится движение поездов
4 и 5 ноября поезда будут курсировать по расписанию субботы.

24.10.2016
Константин Толкачев: В Совете Европы к России стали относиться лучше
Спикер башкирского парламента о работе конгресса местных и региональных властей

24.10.2016
В Уфе введено ограничение движения на мостах
С 22 октября разрешенная скорость – 40 км/ч.

22.10.2016
В Уфе «блошиный рынок» переехал на другое место
Теперь он располагается в ТСК «Пушкинский»

22.10.2016
Волк стал официальным талисманом чемпионата мира по футболу - 2018
Результаты всенародного голосования объявили в эфире программы «Вечерний Ургант»

22.10.2016
В Башкирии Госавтоинспекция призвала водителей подготовиться к зиме
Необходимо заменить летнюю резину на зимнюю, и поменять манеру вождения

21.10.2016
В Башкирии «Росгосстрах» оштрафовали за отказ в оформлении ОСАГО
Сотрудникам компании предстоит заплатить 150 тысяч рублей.

20.10.2016
В Уфу едет министр образования и науки России Ольга Васильева
Она примет участие в совещании, где обсудят федеральные образовательные стандарты.

20.10.2016
Добрый ужин, или чем кормят бомжей в Уфе
Медиакорсеть узнала, как готовят еду и чем кормят уфимских бездомных.

19.10.2016
В Уфе прошла выставка недвижимости
Горожанам представили интересные предложения по ипотеке.

18.10.2016
В Башкирии определили даты мусульманских праздников в 2017 году
В следующем году они будут отмечаться 25 июня и 1 сентября.

18.10.2016
В Башкирии создадут банк данных о неблагополучных подростках
Оператором банка станет министерство образования республики.

18.10.2016
В Госсобрании Башкирии планируют сократить депутатское место
После избрания Михаила Бугеры депутатом Госдумы на одного профессионального депутата в Башкирии станет меньше.

18.10.2016
В Башкирии эпидемия гриппа ожидается в конце января 2017 года
В республике прививки от гриппа получили более одного миллиона человек.

17.10.2016
В Башкирии операции на лицо и челюсть будут делать в двух больницах
Минздрав определил учреждения, которые смогут оказывать специализированную помощь.


5-Я КОЛОНКА

У Башкирии заканчивается нефтяное детство, считает башкирский публицист Шамиль Валеев.

ФОТОФАКТ
По Уфе пешком. Изучаем город

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"