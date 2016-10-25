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ХРОНОГРАФ
Школьников начальных классов дополнительно проверят в ноябре// 25.10.2016
Всероссийские проверочные работы пройдут 9 и 10 ноября.
Фото: Кристина Дейнеко
На заседании коллегии минобрнауки глава ведомства Сергей Кравцов предложил регионам добровольно провести Всероссийские проверочные работы во вторых и пятых классах в начале учебного года, сообщает информационное агентство РИА Новости.
По словам Кравцова, учителя эту инициативу поддержали. Теперь школьников ожидают контрольные работы 9 и 10 ноября.
Всероссийские проверочные работы проводятся для оценки уровня знаний школьников и аналогом государственной аттестации не являются. Таким образом в 2016 году их напишут выпускники четвертых классов, а в 2017 – четвертых и пятых классов. Через несколько лет подобные проверки ожидают всех учащихся с 4 по 8 классы.
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