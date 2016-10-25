Школьников начальных классов дополнительно проверят в ноябре

Злата ЗУКОВИЧ

Всероссийские проверочные работы пройдут 9 и 10 ноября.

Фото: Кристина Дейнеко

На заседании коллегии минобрнауки глава ведомства Сергей Кравцов предложил регионам добровольно провести Всероссийские проверочные работы во вторых и пятых классах в начале учебного года, сообщает информационное агентство РИА Новости.

По словам Кравцова, учителя эту инициативу поддержали. Теперь школьников ожидают контрольные работы 9 и 10 ноября.

Всероссийские проверочные работы проводятся для оценки уровня знаний школьников и аналогом государственной аттестации не являются. Таким образом в 2016 году их напишут выпускники четвертых классов, а в 2017 – четвертых и пятых классов. Через несколько лет подобные проверки ожидают всех учащихся с 4 по 8 классы.