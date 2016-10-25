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ХРОНОГРАФ

В Уфе будет закрыт проезд по улице Степана Халтурина

Разиф АБДУЛЛИН // 25.10.2016
Это связано с реконструкцией инженерных сетей.

Фото: пресс-служба ООО "БГК"

С 8.00 29 октября до 8.00 3 ноября 2016 года будет закрыто движение автотранспорта по улице Степана Халтурина, на участке от дома №30 до перекрёстка с улицей Рихарда Зорге, сообщили в пресс-службе ООО «БГК».

- Ограничение движения связано с проведением реконструкции инженерных сетей возле данного перекрёстка, - пояснили в «Башкирской генерирующей компанией». Просим автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.

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