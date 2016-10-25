В Башкирии открывается школа кино и телевидения

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

В планах организаторов открытие и детского интернет-телеканала.

В сентябре на очередном ежегодном собрании некоммерческого партнерства «Ассоциация телерадиовещателей Башкортостана» специалистами ТВ и кинематографистами Башкортостана была выдвинута идея по организации образовательного центра аудиовизуального искусства в Уфе.

В минувшее воскресенье 24 октября состоялось учредительное собрание специалистов в области кинематографии и телерадиовещания, искусства и культуры, образования и детского творчества. Новая общественная организация будет регистрироваться в форме АНО - Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Центр развития экранной культуры и аудиовизуального искусства «Школа Кино и ТВ» (ШКИТ).

О том, чем будем заниматься школа, в каких направлениях и на какой базе - Медиакорсети рассказал председатель правления Ассоциации телерадиовещателей Башкортостана, продюсер кино и телевидения Азамат Тимиргазин.

- Нашу образовательную деятельность мы будем вести в трех возрастных группах: детская группа – от 5 до 10 лет, школьная, подростковая группа – от 11 до 13 лет и взрослая, юношеская – от 14 до 25 лет. Будут также набираться специальные экспресс-курсы для рабочей молодежи и для работников медиаиндустрии для повышения квалификации, - рассказал Азамат Тимиргазин. - Наши направления зависят от наших преподавателей. Все они действующие игроки на своем профессиональном поприще. В настоящее время, являясь членами организации «ШКИТ», свое согласие на сотрудничество по преподаванию дали такие известные люди в Башкортостане как: Джалиль Сулейманов (Изобразительное искусство), Айгуль Байрамгулова и Анна Мальгинова (студия Анимации и Мультипликации), Булат Юсупов (кинорежиссура/Киношкола Булата Юсупова), Александр Бызов (мастерство радиоведущего и техника речи), Даян Валиуллин (основы и принципы видео монтажа), ну и я Азамат Тимиргазин (основы организации малых теле-кино компаний/Экономика и продюсерство в Кино и ТВ). Переговоры со специалистами продолжаются. Нас поддерживают как государственные кино и телеструктуры, так и частные (Кинокомпания «Живая лента», Киностудия «Акбузат», телеканал «102ТВ», Студия анимации «Ай», детская телестудия «Телепорт). Учебные программы находятся в разработке, и первые курсы готовятся на ноябрь-декабрь 2016г. Первые учащиеся нашей Школы примут участие с 11 по 16 ноября в показах фильмов 36-го международного студенческого фестиваля ВГИК на киноплощадках Уфы и Башкортостана. Надо серьезно подойти к первому учебному процессу в 2017/2018 году (6-8 месяцев).

Азамат Тимиргазин отметил, что организаторы ШКИТ после многочисленных переговоров и встреч пришли к соглашению по взаимовыгодному сотрудничеству с администрацией Уфы и городским управлением культуры. ШКИТ будет располагаться на базе детского кинотеатра «Смена», которому необходим новый экономический курс и новые виды деятельности на волне энергии года российского кино.