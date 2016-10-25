25 октября, вторник
ХРОНОГРАФ

В Башкирии открывается школа кино и телевидения

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 25.10.2016
В планах организаторов открытие и детского интернет-телеканала.

В сентябре на очередном ежегодном собрании некоммерческого партнерства «Ассоциация телерадиовещателей Башкортостана» специалистами ТВ и кинематографистами Башкортостана была выдвинута идея по организации образовательного центра аудиовизуального искусства в Уфе.    

В минувшее воскресенье 24 октября состоялось учредительное собрание специалистов в области кинематографии и телерадиовещания, искусства и культуры, образования и детского творчества.  Новая общественная организация будет регистрироваться в форме АНО - Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Центр развития экранной культуры и аудиовизуального искусства «Школа Кино и ТВ» (ШКИТ).

О том, чем будем заниматься школа, в каких направлениях и на какой базе -  Медиакорсети рассказал председатель правления Ассоциации телерадиовещателей Башкортостана, продюсер кино и телевидения Азамат Тимиргазин.

- Нашу образовательную деятельность мы будем вести в трех возрастных группах: детская группа – от 5 до 10 лет, школьная, подростковая группа – от 11 до 13 лет и взрослая, юношеская – от 14 до 25 лет. Будут также набираться специальные экспресс-курсы для рабочей молодежи и  для работников медиаиндустрии для повышения квалификации, - рассказал Азамат Тимиргазин.  - Наши направления зависят от наших преподавателей. Все они действующие игроки на своем профессиональном поприще. В настоящее время, являясь членами организации «ШКИТ», свое согласие на сотрудничество по преподаванию дали  такие известные люди в Башкортостане как: Джалиль Сулейманов (Изобразительное искусство), Айгуль Байрамгулова и Анна Мальгинова (студия Анимации и Мультипликации), Булат Юсупов (кинорежиссура/Киношкола Булата Юсупова), Александр Бызов (мастерство радиоведущего и техника речи), Даян Валиуллин (основы и принципы видео монтажа), ну и я Азамат Тимиргазин (основы организации малых теле-кино компаний/Экономика и продюсерство в  Кино и ТВ). Переговоры со специалистами продолжаются.

Нас поддерживают как государственные кино и телеструктуры, так и частные (Кинокомпания «Живая лента», Киностудия «Акбузат», телеканал «102ТВ», Студия анимации «Ай», детская телестудия «Телепорт). Учебные программы находятся в разработке, и первые курсы  готовятся  на ноябрь-декабрь 2016г. Первые учащиеся нашей Школы примут участие с 11 по 16 ноября в показах фильмов 36-го международного студенческого фестиваля ВГИК на киноплощадках  Уфы и Башкортостана.  Надо серьезно подойти к первому учебному процессу в 2017/2018 году (6-8 месяцев).

Азамат Тимиргазин отметил, что организаторы ШКИТ после многочисленных  переговоров и встреч пришли к соглашению по взаимовыгодному сотрудничеству с администрацией  Уфы и городским управлением культуры. ШКИТ будет располагаться на базе детского кинотеатра «Смена», которому необходим новый экономический курс и новые виды деятельности на волне энергии года российского кино.

- Одна из сфер наших интересов — это детское телевидение и детское кино, мы даже планируем открывать детский интернет-телеканал. Детское кино в России сегодня находится в упадке и непонятно, как из этого выбираться. Создание таких киностудий — это своего рода очаги культуры для подрастающего поколения, - отметил наш собеседник. - Пусть мы не будем здесь создавать полнометражные фильмы для детей, но они будут привыкать к детскому кино, больше его смотреть, думать, каким оно должно быть. Образовательная система очень тяжело идет на какие-то реформы, очень долго перестраивается, хотя кафедры медиакультуры Санкт-Петербурга и Москвы давно трубят во все горны, что медиаобразование необходимо в каждой школе. Мы в этом с ними полностью солидарны, и киношкола — попытка как-то заполнить этот пробел, - считает Тимиргазин. -  Анализируя и подводя итоги завершающегося Года Российского Кино, мы пришли к выводу о том, что многое еще не сделано. Надо думать о будущем и передавать опыт сегодня. Региональный рынок кино и ТВ - это большое и многообразное поле деятельности.

 

 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ХРОНОГРАФ

25.10.2016
В Уфе будет закрыт проезд по улице Степана Халтурина
Это связано с реконструкцией инженерных сетей.

25.10.2016
В ноябрьские праздники в Башкирии изменится движение поездов
4 и 5 ноября поезда будут курсировать по расписанию субботы.

24.10.2016
Константин Толкачев: В Совете Европы к России стали относиться лучше
Спикер башкирского парламента о работе конгресса местных и региональных властей

24.10.2016
В Уфе введено ограничение движения на мостах
С 22 октября разрешенная скорость – 40 км/ч.

22.10.2016
В Уфе «блошиный рынок» переехал на другое место
Теперь он располагается в ТСК «Пушкинский»

22.10.2016
Волк стал официальным талисманом чемпионата мира по футболу - 2018
Результаты всенародного голосования объявили в эфире программы «Вечерний Ургант»

22.10.2016
В Башкирии Госавтоинспекция призвала водителей подготовиться к зиме
Необходимо заменить летнюю резину на зимнюю, и поменять манеру вождения

21.10.2016
В Башкирии «Росгосстрах» оштрафовали за отказ в оформлении ОСАГО
Сотрудникам компании предстоит заплатить 150 тысяч рублей.

20.10.2016
В Уфу едет министр образования и науки России Ольга Васильева
Она примет участие в совещании, где обсудят федеральные образовательные стандарты.

20.10.2016
Добрый ужин, или чем кормят бомжей в Уфе
Медиакорсеть узнала, как готовят еду и чем кормят уфимских бездомных.

19.10.2016
В Уфе прошла выставка недвижимости
Горожанам представили интересные предложения по ипотеке.

18.10.2016
В Башкирии определили даты мусульманских праздников в 2017 году
В следующем году они будут отмечаться 25 июня и 1 сентября.

18.10.2016
В Башкирии создадут банк данных о неблагополучных подростках
Оператором банка станет министерство образования республики.

18.10.2016
В Госсобрании Башкирии планируют сократить депутатское место
После избрания Михаила Бугеры депутатом Госдумы на одного профессионального депутата в Башкирии станет меньше.

18.10.2016
В Башкирии эпидемия гриппа ожидается в конце января 2017 года
В республике прививки от гриппа получили более одного миллиона человек.

17.10.2016
В Башкирии операции на лицо и челюсть будут делать в двух больницах
Минздрав определил учреждения, которые смогут оказывать специализированную помощь.

17.10.2016
В Башкирии скрыли несчастный случай с женщиной при разборе юрты
Виновные оштрафованы на 85 тысяч рублей.

16.10.2016
В Уфе провели первый рейд по отлову бродячих собак
Он прошел в Орджоникидзевском районе города.


5-Я КОЛОНКА

У Башкирии заканчивается нефтяное детство, считает башкирский публицист Шамиль Валеев.

ФОТОФАКТ
По Уфе пешком. Изучаем город

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"