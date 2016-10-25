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25 октября, вторник
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ХРОНОГРАФ
В Башкирии открывается школа кино и телевидения// 25.10.2016
В планах организаторов открытие и детского интернет-телеканала.
В сентябре на очередном ежегодном собрании некоммерческого партнерства «Ассоциация телерадиовещателей Башкортостана» специалистами ТВ и кинематографистами Башкортостана была выдвинута идея по организации образовательного центра аудиовизуального искусства в Уфе.
В минувшее воскресенье 24 октября состоялось учредительное собрание специалистов в области кинематографии и телерадиовещания, искусства и культуры, образования и детского творчества. Новая общественная организация будет регистрироваться в форме АНО - Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Центр развития экранной культуры и аудиовизуального искусства «Школа Кино и ТВ» (ШКИТ).
О том, чем будем заниматься школа, в каких направлениях и на какой базе - Медиакорсети рассказал председатель правления Ассоциации телерадиовещателей Башкортостана, продюсер кино и телевидения Азамат Тимиргазин.
Азамат Тимиргазин отметил, что организаторы ШКИТ после многочисленных переговоров и встреч пришли к соглашению по взаимовыгодному сотрудничеству с администрацией Уфы и городским управлением культуры. ШКИТ будет располагаться на базе детского кинотеатра «Смена», которому необходим новый экономический курс и новые виды деятельности на волне энергии года российского кино.
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