В ноябрьские праздники в Башкирии изменится движение поездов

22.10.2016

В Башкирии Госавтоинспекция призвала водителей подготовиться к зиме Необходимо заменить летнюю резину на зимнюю, и поменять манеру вождения

18.10.2016

В Башкирии определили даты мусульманских праздников в 2017 году В следующем году они будут отмечаться 25 июня и 1 сентября.