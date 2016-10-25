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25 октября, вторник
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ХРОНОГРАФ
В ноябрьские праздники в Башкирии изменится движение поездов// 25.10.2016
4 и 5 ноября поезда будут курсировать по расписанию субботы.
Башкортостанская пригородная пассажирская компания 4 ноября вносит изменения в расписание движения пригородных поездов, сообщается на сайте администрации Уфы. 4 и 5 ноября поезда будут курсировать по расписанию субботы, 6 ноября – по расписанию воскресенья, 7 ноября – по расписанию понедельника.
Также из-за изменения пассажиропотока 4 ноября отменяются следующие поезда:
№ 6420 Уфа (отпр.15.53) – Урман (приб.17.23),
№ 6460 Раевка (отпр.04.07) – Уфа (приб.06.21),
№ 6211 Шакша (отпр. 05.02) – Дема (приб. 05.44),
№ 6215 Шакша (отпр. 05.58) – Дема (приб. 06.40),
№ 6217 Шакша (отпр. 15.45) – Дема (приб. 16.26),
№ 6219 Шакша (отпр. 16.39) – Дема (приб. 17.20),
№ 6214 Дема (отпр. 04.54) – Шакша (приб. 05.35),
№ 6216 Дема (отпр. 14.40) – Шакша (приб. 15.21),
№ 6218 Дема (отпр. 15.30) – Шакша (приб. 16.11).
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