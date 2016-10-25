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ХРОНОГРАФ

В ноябрьские праздники в Башкирии изменится движение поездов

Ольга КОРЗИК // 25.10.2016
4 и 5 ноября поезда будут курсировать по расписанию субботы.

Башкортостанская пригородная пассажирская компания 4 ноября вносит изменения в расписание движения пригородных поездов, сообщается на сайте администрации Уфы. 4 и 5 ноября поезда будут курсировать по расписанию субботы, 6 ноября – по расписанию воскресенья, 7 ноября – по расписанию понедельника.

Также из-за изменения пассажиропотока 4 ноября отменяются следующие поезда:

№ 6420 Уфа (отпр.15.53) – Урман (приб.17.23),

№ 6460 Раевка (отпр.04.07) – Уфа (приб.06.21),

№ 6211 Шакша (отпр. 05.02) – Дема (приб. 05.44),

№ 6215 Шакша (отпр. 05.58) – Дема (приб. 06.40),

№ 6217 Шакша (отпр. 15.45) – Дема (приб. 16.26),

№ 6219 Шакша (отпр. 16.39) – Дема (приб. 17.20),

№ 6214 Дема (отпр. 04.54) – Шакша (приб. 05.35),

№ 6216 Дема (отпр. 14.40) – Шакша (приб. 15.21),

№ 6218 Дема (отпр. 15.30) – Шакша (приб. 16.11).

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