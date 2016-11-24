В первый день зимы в уфимской Черниковке 22 дома и лицей останутся без воды

Ольга КОРЗИК

«Уфаводоканал» предупредил о плановом отключении воды.

Фото: Кристина Дейнеко

1 декабря в Калининском и Орджоникидзевском районе Уфы без холодной воды останутся 22 дома и 1 лицей, сообщает пресс-служба «Уфаводоканала». В этот день сотрудники предприятия будут проводить ремонт запорной арматуры по улице Гончарова – 40 лет Октября. Воды не будет с 10.00 до 18.00 в лицее №52 по улице Гончарова, 19, а также в следующих домах:

ул. Гончарова 13, 21, 24,

ул. Первомайская 55, 57

ул. 40 лет Октября 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21

ул. Черниковская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

ул. Калинина 30