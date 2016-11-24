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ХРОНОГРАФ

В Башкирии планируют почти вдвое увеличить квоты на ЭКО

Ольга КОРЗИК // 24.11.2016
В этом году таких процедур было 850, в следующем может быть – 1,5 тысячи.

Минздрав Башкирии принял решение увеличить в 2017 году квоты на процедуры  экстракорпорального оплодотворения. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Анвар Бакиров, сообщается на официальном сайте минздрава.

- Нами принято решение об увеличении в 2017 году квот на ЭКО. В прошлом году данных процедур проведено 400, в этом году - 850, на следующий год планируется увеличить до полутора - двух тысяч процедур, – сказал он.

Господин Бакиров отметил, что за 9 месяцев текущего года в регионе рождаемость выше, чем в среднем по России и по ПФО.

- Но за данный период в республике родилось меньше детей, чем за этот же период прошлого года. Основной причиной снижения рождаемости является, как известно, уменьшение численного состава потенциальных матерей – женщин в репродуктивном возрасте, - подчеркнул Анвар Бакиров.

По его словам, для того, чтобы повысить рождаемость, нужно проводить профилактику абортов.
 

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