Поскользнулся, упал, очнулся - гипс и 420 тысяч рублей

Константин КЛИМОВ

Жительница Башкирии получит 420 тысяч рублей за падение на крыльце спорткомплекса.

Верховный суд Башкирии утвердил решение районного суда о выплате жительнице Кармаскалов морального ущерба в 420 тысяч рублей.

Год назад 30-летняя женщина поскользнулась на крыльце спорткомплекса «Экватор» в Кармаскалах. Результатом падения стали несколько переломов и ушибы, женщина провела на больничной койке несколько месяцев.

- Причиной несчастного случая стало ненадлежащее осуществление организацией работ по содержанию крыльца, в том числе очистке ступеней от льда, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии.