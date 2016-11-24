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ХРОНОГРАФ
Поскользнулся, упал, очнулся - гипс и 420 тысяч рублей// 24.11.2016
Жительница Башкирии получит 420 тысяч рублей за падение на крыльце спорткомплекса.
Верховный суд Башкирии утвердил решение районного суда о выплате жительнице Кармаскалов морального ущерба в 420 тысяч рублей.
Год назад 30-летняя женщина поскользнулась на крыльце спорткомплекса «Экватор» в Кармаскалах. Результатом падения стали несколько переломов и ушибы, женщина провела на больничной койке несколько месяцев.
- Причиной несчастного случая стало ненадлежащее осуществление организацией работ по содержанию крыльца, в том числе очистке ступеней от льда, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии.
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