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24 октября, понедельник
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ХРОНОГРАФ
Жительница Башкирии сгорела в пожаре в Санкт-Петербурге// 24.10.2016
Пожар произошел вчера.
Вчера в пожаре в Санкт-Петербурге погибла жительница Башкирии, сообщает Федеральное агентство новостей. Пожар произошел в здании бывшей военной казармы на улице Маршала Блюхера. Из пожара было эвакуировано 70 человек.
Издание сообщает, что обгоревший труп нашли в квартире № 3. Уроженке Башкирии было около 46 лет.
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