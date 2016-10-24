Жительница Башкирии сгорела в пожаре в Санкт-Петербурге

Ольга КОРЗИК

Пожар произошел вчера.

Вчера в пожаре в Санкт-Петербурге погибла жительница Башкирии, сообщает Федеральное агентство новостей. Пожар произошел в здании бывшей военной казармы на улице Маршала Блюхера. Из пожара было эвакуировано 70 человек.

Издание сообщает, что обгоревший труп нашли в квартире № 3. Уроженке Башкирии было около 46 лет.