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ХРОНОГРАФ
Константин Толкачев: В Совете Европы к России стали относиться лучше// 24.10.2016
Спикер башкирского парламента о работе конгресса местных и региональных властей
Фото: Азат Гиззатуллин
Председатель Государственного Собрания Башкирии на прошлой недели принял участие в работе конгресса местных и региональных властей Совета Европы в Страсбурге. Напомним, что Константин Толкачев вошел в Палату регионов Конгресса.
Также Константин Толкачев с сожалением отметил, что не удалось наладить формальные контакты с украинской делегацией.
Спикер парламента отметил, что в конгрессе представлены четыре основные политические группы: европейская народная партия, социалисты, консерваторы и политгруппа независимых и либерал-демократов.
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