Константин Толкачев: В Совете Европы к России стали относиться лучше

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Спикер башкирского парламента о работе конгресса местных и региональных властей

Фото: Азат Гиззатуллин

Председатель Государственного Собрания Башкирии на прошлой недели принял участие в работе конгресса местных и региональных властей Совета Европы в Страсбурге. Напомним, что Константин Толкачев вошел в Палату регионов Конгресса.

- На сегодняшний день конгресс местных и региональных властей Совета Европы остался практически единственной площадкой, где Россия принимает участие в конструировании взаимодействия, касающегося будущего Европы, - написал спикер парламента на своей странице в социальной сети фейсбук. – Было много организационных и процедурных вопросов, связанных с выборами руководящих органов. Принял участие в работе комитета по мониторингу. Рассматривались вопросы обеспечения прав человека, контроль за выборами, обеспечение прав человека, развитие местной демократии. Отметил бы также мероприятия, на которых обсуждались меры по противодействию коррупции, борьбе с радикализмом, защита интересов русскоязычного населения в Эстонии. Дважды выступал по мотивам обсуждаемых вопросов.

Также Константин Толкачев с сожалением отметил, что не удалось наладить формальные контакты с украинской делегацией.

– С их стороны было много взываний, обращений с требованиями воздействия на Россию. Выступления были очень эмоциональны, я бы даже сказал, с надрывом. Но по поведению аудитории было заметно, что делегаты конгресса уже привыкли к подобному, выслушивают эти вопросы дежурно. Отношение к России в целом достаточно доброжелательное, - заявил председатель Госсобрания. - Наша делегация без ответа данные заявления не оставила, пришлось также напомнить коллегам о необходимости выполнения договоренностей, достигнутых руководителями стран в Минске. Тем не менее, будем искать возможности установления диалога. Изолировавшись от нас, Украина ничего не получит, и нам этот законсервированный конфликт не на пользу.

Спикер парламента отметил, что в конгрессе представлены четыре основные политические группы: европейская народная партия, социалисты, консерваторы и политгруппа независимых и либерал-демократов.