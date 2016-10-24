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ХРОНОГРАФ

Константин Толкачев: В Совете Европы к России стали относиться лучше

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 24.10.2016
Спикер башкирского парламента о работе конгресса местных и региональных властей

Фото: Азат Гиззатуллин

Председатель Государственного Собрания Башкирии на прошлой недели принял участие в работе конгресса местных и региональных властей Совета Европы в Страсбурге. Напомним, что  Константин Толкачев вошел в Палату регионов Конгресса.

- На сегодняшний день конгресс местных и региональных властей Совета Европы остался практически единственной площадкой, где Россия принимает участие в конструировании взаимодействия, касающегося будущего Европы, - написал спикер парламента на своей странице в социальной сети фейсбук. – Было много организационных и процедурных вопросов, связанных с выборами руководящих органов. Принял участие в работе комитета по мониторингу. Рассматривались вопросы обеспечения прав человека, контроль за выборами, обеспечение прав человека, развитие местной демократии. Отметил бы также мероприятия, на которых обсуждались меры по противодействию коррупции, борьбе с радикализмом, защита интересов русскоязычного населения в Эстонии. Дважды выступал по мотивам обсуждаемых вопросов. 

Также Константин Толкачев с сожалением отметил, что не удалось наладить формальные контакты с украинской делегацией.

– С их стороны было много взываний, обращений с  требованиями воздействия на Россию. Выступления были очень эмоциональны, я бы даже сказал, с надрывом. Но по поведению аудитории было заметно, что делегаты конгресса уже привыкли к подобному, выслушивают эти вопросы дежурно. Отношение к России в целом достаточно доброжелательное, - заявил председатель Госсобрания. -  Наша делегация без ответа данные заявления не оставила, пришлось также напомнить коллегам о необходимости выполнения договоренностей, достигнутых руководителями стран в Минске. Тем не менее, будем искать возможности установления диалога. Изолировавшись от нас, Украина ничего не получит, и нам этот законсервированный конфликт не на пользу.

 Спикер парламента отметил,  что в конгрессе представлены четыре основные политические группы: европейская народная партия, социалисты, консерваторы и политгруппа независимых и либерал-демократов.

- Я изъявил желание принять участие в работе последних. Кстати, отметил, что почему-то основная масса ЛГБТ-сообщества сосредоточена среди консерваторов, хотя для нас это скорее модернистское направление. Свои пристрастия они демонстрируют достаточно активно, обратил внимание, что это не вызывает негативного восприятия или отторжения. Видимо, такое поведение находится в рамках приличий, которые доминируют в Европе, - отметил Толкачев. 
 

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