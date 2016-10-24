24 октября, понедельник
ХРОНОГРАФ

В Уфе введено ограничение движения на мостах

Ольга КОРЗИК // 24.10.2016
С 22 октября разрешенная скорость – 40 км/ч.

В Уфе с 22 октября введено ограничение движения на мостах и путепроводах, сообщает администрация города.

С минувшей субботы разрешенная скорость дорожного движения здесь – 40 км/час. Дорожные знаки, которые оповещают автолюбителей об этом, уже установлены. Городские службы и госавтоинспекция обращают внимание водителей на необходимость соблюдения требований дорожных знаков.

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