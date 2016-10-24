В Уфе введено ограничение движения на мостах

22.10.2016

В Башкирии Госавтоинспекция призвала водителей подготовиться к зиме Необходимо заменить летнюю резину на зимнюю, и поменять манеру вождения

18.10.2016

В Башкирии определили даты мусульманских праздников в 2017 году В следующем году они будут отмечаться 25 июня и 1 сентября.

18.10.2016

В Госсобрании Башкирии планируют сократить депутатское место После избрания Михаила Бугеры депутатом Госдумы на одного профессионального депутата в Башкирии станет меньше.

14.10.2016

В Октябрьском районе Уфы отключат воду В связи с заменой водопроводной арматуры воды не будет 18 октября.

13.10.2016

«Советский спорт» запустит стрингерскую сеть В рамках международного форума «Россия – спортивная держава» прошла стратегическая сессия «Новые медиа и спорт».