Изменения в ПДД в 2017 году: что нас ждёт

Константин КЛИМОВ

Что изменится для автолюбителей с первого января 2017 года.

Фото: Кристина Дейнеко

Не за горами новый год, и предпраздничная суета уже с головой накрыла россиян. В коротких промежутках между беготнёй по магазинам за продуктами и подарками, неплохо бы задуматься что нас ждёт после долгожданной ночи. Как правило с первого января вступает в силу целый ряд законов и поправок в них. В этой статье вы узнаете какие изменения претерпят правила дорожного движения (ПДД).

Осторожно дети!

Дети наше будущее, так считают и законодатели, поэтому ещё в 2013 году были внесены поправки в правила перевозки детей, начать работать по ним должны были ещё два года назад, однако срок вступления в силу перенесли на 1 января 2017 года. Итак, с начала года будет запрещена перевозка детей автобусами старше десяти лет. Естественно те транспортные средства которым менее десяти лет должны быть оборудованы системой «Глонасс».

Что же касается перевозки детей на личном автомобиле, то изменяется требование о возрасте до достижения, которого дети должны ездить в кресле. Ранее этот возраст был 12 лет, теперь 7. Но вместе с послаблениями есть и ужесточение, теперь кресло нельзя устанавливать на переднее сиденье, а само устройство должно быть подобрано по росту и весу малыша. Из правил так же убрали формулировку «иные удерживающие устройства», так что можете выкинуть всевозможные бустеры и треугольники, с первого января только кресло!

Наступает «Эра – Глонасс»!

С первого января все автомобили в России должны быть оборудованы системой «Эра - Глонасс», а легковушки ещё и функцией автоматического оповещения о ДТП. Но не стоит паниковать и бежать в установочный центр, правило касается только новых автомобилей, которые будут проходить одобрение типа транспортного средства (ОТТС) после первого января. Естественно это отразится на стоимости авто, но не сразу, ОТТС выдаётся на три года, и те модели для которых этот срок ещё не вышел, будут выпускаться без передатчиков.

Всем ОСАГО!

Есть и приятные новости, в новом году каждая страховая компания обязана будет выдавать электронные полисы (в этом году эта система только тестировалась). В законе, принятом ещё в июне 2016 года, говорится что в случае технических неполадок, не позволяющих оформить полис, страховщик обязан незамедлительно сообщить об этом в Центробанк России.

Прощаемся с чёрными «Крузаками»

Премьер-министр подписал постановление, запрещающее чиновникам ездить на автомобилях дороже 2,5 миллионов и мощнее чем 200 лошадиных сил. Покупать такие машины он запретил уже давно, но изворотливые слуги народа начали брать такие машины в аренду и лизинг. С первого января эта лазейка закрывается, а значит на дорогах станет меньше так любимых чиновниками «крузаков».

О планах

Законодатели планировали, но по каким-то причинам ещё не приняли поправки «Об увеличении пошлины за выдачу водительского удостоверения», «Об отмене имущественного налога на автомобили старше трёх лет для предприятий», «О выдаче автомобилей инвалидам за счёт федерального бюджета», «О штрафах и лишении прав за отсутствие техосмотра».