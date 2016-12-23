В Башкирии пятеро пострадало в ДТП

Злата ЗУКОВИЧ

Медицинская помощь понадобилась двум водителям и троим пассажирам.

Вчера днем, 22 декабря, в селе Толбазы Аургазинского района пятеро человек пострадало в аварии, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

ДТП было на перекрестке улицы Ибрагимова и улицы Тукаева. «Волга» не уступила дорогу «Ладе Калина», водителю которой пришлось выехать на встречную полосу, где автомобиль столкнулся со «Skoda Fabia». В результате столкновения госпитализирован 54-летний водитель «Калины», а его пассажиры 42 и 63 лет получили травмы. 29-летнему водителю «Skoda Fabia» и его 58-летней пассажирке из Давлекановского района также понадобилась медицинская помощь.