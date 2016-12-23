«Татфондбанк» решил обанкротить ресторанный комплекс в Уфе

Константин КЛИМОВ

Испытывающий проблемы крупный банк Татарии подав в суд на комплекс «Жемчужина».

Фото: официальная страница ресторана в ВК

«Татфондбанк», оказавшийся в центре скандала после падения ликвидности активов, и закрытия касс выдачи наличных, обратился в суд с иском о признании уфимского ресторанного комплекса «Жемчужина» банкротом. По данным «Коммерсанта», в 2012 – 2014 годах, владельцы комплекса получили в банке 4 займа, через некоторое время выплаты по кредиту были приостановлены. По состоянию на август текущего года задолженность ресторана составила 99,73 миллиона рублей. Так как обеспечением по кредиту стала недвижимость и участок земли, на которой построен комплекс, арбитражный суд запустил процедуру банкротства и назначил в комплекс финансового управляющего для реструктуризации долгов. Помимо банкротства компании, суд признал его бывшую владелицу Соне Мартиросян не способной платить по счетам, в 2014 году она выступила поручителем по кредиту в 60 миллионов предоставленному банком «Жемчужине».

Ресторанный комплекс «Жемчужина» с 2002 по 2012 год принадлежал Соне Мартиросян, позже перешёл в собственность её супруга Давида Саядяна и их сына Артура. Стоимость ресторанного комплекса оценивается в 100 – 150 миллионов рублей.