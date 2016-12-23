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23 декабря, пятница
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ХРОНОГРАФ
В Уфе с виновника ДТП взыщут ущерб за простой трамваев// 23.12.2016
В 43 тысячи рублей оценили упущенную выгоду в управлении электротранспорта.
Муниципальное управление электротранспорта Уфы (МУЭТ) обратится в суд с иском о взыскании 43 тысяч рублей с виновника ДТП за простой трамваев. Авария, в результате которой один из автомобилей оказался на трамвайных путях, и перегородил дорогу электротранспорту, произошла вечером 21 декабря на перекрёстке улиц Карла Маркса и Революционной. В результате было остановлено движение вагонов по маршрутам 5, 7 и 16, а их пассажиры были вынуждены искать альтернативные способы добираться домой с работы.
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