В Уфе с виновника ДТП взыщут ущерб за простой трамваев

Константин КЛИМОВ

В 43 тысячи рублей оценили упущенную выгоду в управлении электротранспорта.

Муниципальное управление электротранспорта Уфы (МУЭТ) обратится в суд с иском о взыскании 43 тысяч рублей с виновника ДТП за простой трамваев. Авария, в результате которой один из автомобилей оказался на трамвайных путях, и перегородил дорогу электротранспорту, произошла вечером 21 декабря на перекрёстке улиц Карла Маркса и Революционной. В результате было остановлено движение вагонов по маршрутам 5, 7 и 16, а их пассажиры были вынуждены искать альтернативные способы добираться домой с работы.