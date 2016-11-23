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ХРОНОГРАФ
В Уфе проходит финал 15-го юбилейного конкурса «ТЭФИ – Регион»// 23.11.2016
За бронзовую статуэтку «Орфея» борются представители более 150 телекомпаний.
Накануне в Уфе прошла торжественная церемония открытия 15-го юбилейного Всероссийский телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион». За 20 бронзовых статуэток «Орфея» поборются более 60 телевизионщиков с разных уголков страны. Имена победителей станут известны завтра 24 ноября. Среди претендентов есть и представители представители башкирского телевидения: «Ведущий информационного выпуска» — Айгуль Кантюкова (филиал ВГТРК в Башкортостане); «Просветительская программа» — проект «Уфимский городовой» (телекомпания «Вся Уфа»); «Программа для детей» — «Кумысный ПУТЬ» (студия «Тамыр» телеканала БСТ). В финал также вышла работа республиканского филиала ВГТРК «Новогоднее чудо». Репортаж представлен в специальной номинации «Преодоление» — за лучшую телевизионную программу спортивной тематики о людях с ограниченными возможностями.
- Многие работы региональных журналистов достойны федеральных каналов, они очень высокого качества, - отметила гендиректор Фонда «Академия Российского телевидения» Этери Левиева.
Сегодня региональные телевизионщики участвуют в круглых столах и профессиональных дискуссиях с известными коллегами по цеху. Напомним, что в этом году соорганизатором фестиваля стала ГТРК "Башкортостан".
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