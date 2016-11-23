23 ноября, среда
ХРОНОГРАФ

В Башкирии водитель без прав учинил смертельную аварию

Злата ЗУКОВИЧ // 23.11.2016
Водитель скончался, двое в больнице.

Вчера, 22 ноября, в 21:30 возле деревни Булгаково на первом километре дороги Уфа-Белорецк пьяный 35-летний водитель Toyota Auris выехал на встречку, где столкнулся лоб в лоб с Lada Vesta. В результате аварии водитель Тойоты скончался на месте, а его пассажирка 30 лет получила серьезные травмы и была госпитализирована. 76-летний водитель отечественного автомобиля также получил травмы и был госпитализирован.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД республики, водитель Toyota Auris был лишен права управлять транспортным средством.  

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