В Башкирии водитель без прав учинил смертельную аварию

Злата ЗУКОВИЧ

Водитель скончался, двое в больнице.

Вчера, 22 ноября, в 21:30 возле деревни Булгаково на первом километре дороги Уфа-Белорецк пьяный 35-летний водитель Toyota Auris выехал на встречку, где столкнулся лоб в лоб с Lada Vesta. В результате аварии водитель Тойоты скончался на месте, а его пассажирка 30 лет получила серьезные травмы и была госпитализирована. 76-летний водитель отечественного автомобиля также получил травмы и был госпитализирован.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД республики, водитель Toyota Auris был лишен права управлять транспортным средством.