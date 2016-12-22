В Уфе прошла встреча с деятелями культуры, посвященная Году кино

Злата ЗУКОВИЧ

Участники обсудили проблемы и перспективы развития кинематографа в Башкирии

Фото: пресс-службы Госсобрания РБ

Вчера, 21 декабря, Константин Толкачев провел встречу с деятелями культуры республики в национальном музее республики, как сообщают в пресс-службе Государственного собрания – Курултае республики.

Председатель Госсобрания Константин Толкачев заявил, что кинематограф остается популярным, востребованным, продолжает объединять людей высокими идеями, искренностью, неповторимыми образами, способностью отображать прошлое и настоящее, несмотря на острую конкуренцию со стороны других источников информации и досуговых форм,.

– Кинематография в нашей республике продолжает жить, развиваться, более того, ей уготовлено яркое и интересное будущее. И в этом, безусловно, заслуга собравшихся здесь людей, неравнодушных к отечественному кино, делающих очень многое для его развития, – сказал председатель парламента, обращаясь к участникам встречи. – Год кино дал импульс дальнейшему развитию кинематографии в Башкортостане, и хочется от всей души поблагодарить вас за это.