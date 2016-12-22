В Мишкинском районе Башкирии открыли подъездную дорогу к двум деревням

Ольга КОРЗИК

На строительство 6 км дороги выделено 141 миллионов рублей.

В среду, 21 декабря, в Мишкинском районе Башкирии открыли подъездную дорогу к деревням Иликово и Ишимово, - сообщили в пресс-службе Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Башкирии. Строительство дороги осуществлялось в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие села – Российские сельские дороги». Протяженность дороги - 6 км. На ее строительство было выделено 141 млн руб.

В госкомтрансе отметили, что в текущем году в республике построено 8 подъездов к сельским населенным пунктам. В 2017 году планируется построить 14.