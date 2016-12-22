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22 декабря, четверг
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ХРОНОГРАФ
В Мишкинском районе Башкирии открыли подъездную дорогу к двум деревням// 22.12.2016
На строительство 6 км дороги выделено 141 миллионов рублей.
В среду, 21 декабря, в Мишкинском районе Башкирии открыли подъездную дорогу к деревням Иликово и Ишимово, - сообщили в пресс-службе Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Башкирии. Строительство дороги осуществлялось в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие села – Российские сельские дороги». Протяженность дороги - 6 км. На ее строительство было выделено 141 млн руб.
В госкомтрансе отметили, что в текущем году в республике построено 8 подъездов к сельским населенным пунктам. В 2017 году планируется построить 14.
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