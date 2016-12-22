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22 декабря, четверг
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ХРОНОГРАФ
В Уфе восстановили подачу воды, прерванную из-за аварии// 22.12.2016
Уфимцы сидели без горячей и холодной воды более шести часов.
Фото: Кристина Дейнеко
В 15 уфимских домов восстановлено водоснабжение, которое прерывалось из-за прорыва трубопровода, как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Уфаводоканал».
Вчера вечером, 21 декабря, повредилась труба канализационного коллектора на улице Сельская Богородская. Поврежденный участок трубы отключали, а стоки направили по альтернативной ветке, чтобы произвести восстановительно-ремонтные работы.
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