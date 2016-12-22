22 декабря, четверг
ХРОНОГРАФ

В Уфе восстановили подачу воды, прерванную из-за аварии

Злата ЗУКОВИЧ // 22.12.2016
Уфимцы сидели без горячей и холодной воды более шести часов.

Фото: Кристина Дейнеко

В 15 уфимских домов восстановлено водоснабжение, которое прерывалось из-за прорыва трубопровода, как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Уфаводоканал».

Вчера вечером, 21 декабря, повредилась труба канализационного коллектора на улице Сельская Богородская. Поврежденный участок трубы отключали, а стоки направили по альтернативной ветке, чтобы произвести восстановительно-ремонтные работы.

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