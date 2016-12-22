В Уфе восстановили подачу воды, прерванную из-за аварии

22.12.2016

В Башкирии введена в эксплуатацию подстанция «Зубово» Инвестиции в строительство составили 328 млн руб., в строительство отпайки – 51,5 млн рублей.

21.12.2016

В Башкирии появился бомж–видеоблогер В своём очередном видео он рассказал о том, как бомжи зарабатывают деньги

20.12.2016

Представитель Роспотребнадзора по РБ: лосьон "Боярышник" в Башкирии продается везде В ведомстве подчеркивают, что потребитель сам несет ответственность за то, употреблять смертельно опасную жидкость или нет.

20.12.2016

В Уфе обанкротился застройщик Люди мыкаются по съемным квартирам уже два года.